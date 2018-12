VG-kilde: Drapsmistenkte kartla turister

De tre mennene som ble pågrepet på en buss utenfor Marrakech, mistenkt for å stå bak drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen, skal ha oppholdt seg i flere dager i fjellområdet der kvinnene var på tur, skriver VG.

Her er mennene som er pågrepet

I avhør har det kommet frem at de var der under dekke av å være gjetere, mens de kartla turistene i fjellområdet, sier VGs kilde. Mennene skal ha reist opp i fjellene like etter at de spilte inn videoen der de sverget troskap til ekstremistgruppen IS. Lørdag, kort tid før drapet, skal fjerdemann ha sluttet seg til de andre.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etterforskes som terror

De to skandinaviske kvinnene var på fjelltur ved Toubkal i Atlasfjellene da de ble drept. Dobbeltdrapet etterforskes som en terrorhandling, og myndigheten har bekreftet at videoen der de fire mennene sverger troskap til IS er ekte. Det er likevel ikke fastslått om de hadde kontakt med ekstremistgruppen eller om de handlet på egen hånd.

Etter drapet ble tre av mennene fanget opp av et overvåkingskamera mens de er på vei mot Marrakech og ut av fjellområdet. Opptaket er tatt noen timer før et fransk par fant de drepte kvinnene ved teltet deres.

Fredag ble det kjent at ytterligere ni menn er pågrepet i saken. De mistenkes for å være en del av samme nettverk som de fire mennene som ble arrestert tidligere i uken.