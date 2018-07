På spørsmål fra en journalist om Russland fortsatt har USA som mål, ristet den amerikanske presidenten på hodet og sa «nei», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Q: "Is Russia still targeting the U.S.?"



Trump: "No."



Just now in the Cabinet meeting. — Christina Wilkie (@christinawilkie) July 18, 2018

Dermed sier han igjen imot flere amerikanske etterretningstopper, deriblant USAs nasjonale etterretningsdirektør, Dan Coats.

– Vi har vært tydelige i våre vurderinger om at Russland blandet seg inn i valget i 2016 og deres pågående, inngripende innsats for å undergrave vårt demokrati, sa Coats i en uttalelse senest mandag, ifølge Reuters.

Uttalelsen til Trump kom rett i forkant av et regjeringsmøte i Det hvite hus.

– Ingen president har vært tøffere mot Russland

Uttalelsene til Trump kommer også bare én dag etter at han lovet at myndighetene jobbet for å motvirke at Kreml blandet seg inn høstens kongress- og senatsvalg, ifølge The New York Times.

– Det har aldri vært noen president som har vært tøffere mot Russland enn meg, sa Trump også ifølge den amerikanske avisen.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av kaoset som har oppstått etter Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki mandag.

Mens han satt på flyet hjem, friket USA ut. Putin-møtet ble Trumps hittil verste dag som president.

Manglet et ord

I går gikk Trump tilbake på sine uttalelser om at det «ikke var noen grunn til at det ikke skulle være Russland» som sto bak og blandet seg inn i valget i 2016.

Han sier at han glemte et ord.

– Jeg trodde jeg var tydelig. Men da jeg kom hjem og fikk en utskrift av pressekonferansen, skjønte jeg at jeg trenger å klargjøre dette. I en viktig setning sa jeg ordet «would» i stedet for «wouldn’t», forklarte Trump, som sa at han også hadde sett et videoklipp av sin egen kommentar.

– Setningen skulle vært «I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia», sa han i går.

Den demokratiske mindretallslederen i Senatet, Chuck Schumer, er klar på at presidenten igjen må spise ordene sine etter dagens uttalelser.

– Mr. President. Gå tilbake på dette også, skriver Schumer på Twitter.