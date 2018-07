USAs president Donald Trump mener at Russland ikke lenger har USA som mål, ifølge flere amerikanske medier, deriblant Reuters, The New York Times og The Washington Post.

På spørsmål fra en journalist om Russland fortsatt har USA som mål, ristet den amerikanske presidenten på hodet og sa «nei», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Uttalelsen kom i forkant av et regjeringsmøte i Det hvite hus.

Dermed sier han tilsynelatende igjen imot flere amerikanske etterretningstopper, deriblant USAs nasjonale etterretningsdirektør, Dan Coats.

– Vi har vært tydelige i våre vurderinger om at Russland blandet seg inn i valget i 2016 og deres pågående, inngripende innsats for å undergrave vårt demokrati, sa Coats i en uttalelse senest mandag, ifølge Reuters.

Talsperson i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, har derimot en annen forklaring på hvorfor presidenten sa «nei».

– Han sa tusen takk og sa nei til å svare på spørsmål, forklarer Sanders, på spørsmål om Trumps uttalelser under en pressekonferanse klokken 20.40 norsk tid.

Hva sa Trump nei til? Se video i tweeten under.

Is Russia still targeting the US? Trump says, "No." pic.twitter.com/L5ZY9DE4r1 — Meg Wagner (@megwagner) July 18, 2018

– Ingen president har vært tøffere mot Russland

Uttalelsene til Trump kommer også bare én dag etter at han lovet at myndighetene jobbet for å motvirke at Kreml blandet seg inn høstens kongress- og senatsvalg, ifølge The New York Times.

– Det har aldri vært noen president som har vært tøffere mot Russland enn meg, sa Trump også ifølge den amerikanske avisen.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av kaoset som har oppstått etter Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki mandag.

Mens han satt på flyet hjem, friket USA ut. Putin-møtet ble Trumps hittil verste dag som president.

Manglet et ord

I går gikk Trump tilbake på sine uttalelser om at det «ikke var noen grunn til at det ikke skulle være Russland» som sto bak og blandet seg inn i valget i 2016.

Han sier at han glemte et ord.

– Jeg trodde jeg var tydelig. Men da jeg kom hjem og fikk en utskrift av pressekonferansen, skjønte jeg at jeg trenger å klargjøre dette. I en viktig setning sa jeg ordet «would» i stedet for «wouldn’t», forklarte Trump, som sa at han også hadde sett et videoklipp av sin egen kommentar.

– Setningen skulle vært «I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia», sa han i går.

Den demokratiske mindretallslederen i Senatet, Chuck Schumer, er klar på at presidenten igjen må spise ordene sine etter dagens uttalelser.

– Mr. President. Gå tilbake på dette også, skriver Schumer på Twitter.