Politiet fikk melding i 02-tiden om en bil som hadde kræsjet utenfor Rosengård ved Malmö og fant mannen i bilen da de kom til stedet. Han er alvorlig skadet, ifølge Skånes universitetssykehus.

– Vi vet ennå ikke hvor i området han er blitt skutt, men han har altså forårsaket en bilulykke. Om han har fått skuddskaden i bilen eller et annet sted, er ikke kjent. Det kan vel være at det har skjedd et annet sted, og at han har forsøkt å komme seg derfra med bilen, sier jourhavende etterforskningsleder Jerker Olsson til avisen Sydsvenskan.

Det er torsdag morgen ingen mistenkte i saken.

Det er bare et par dager siden at en mann i 20-årsalderen ble skutt og drept i samme område.