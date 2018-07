Politiet opplyser at mannen først skjøt to politibetjenter som var på et spaningsoppdrag på et motell rundt tre kilometer fra Kauffman Stadium.

Den mistenkte flyktet fra stedet i bil, før han skjøt en tredje politibetjent etter å ha barrikadert seg i et hus, ifølge The Kansas City Star. Den antatte gjerningsmannen ble drept i en skuddveksling med politiet da han gikk ut av huset, skriver avisen.

Alle de tre politibetjentene ventes å overleve skadene.