Det politiske USA går i strupen på Trump etter pressekonferansen med Putin

– Jeg har tro på begge sider, sa Trump da han ble spurt om han trodde på USAs etterretningstjenester eller Putin.

– Jeg ser ikke noen grunn til at det skulle være dem, sa president Donald Trump på spørsmål om han trodde på konklusjonene fra sine egne etterretningsorganisasjoner om at Russland blandet seg inn i det amerikanske valget i 2016.

Trump sa også at Putin var «svært sterk og overbevisende» i sin benektelse, mens han sto ved siden av Putin på pressekonferansen med den russiske presidenten. Deretter anklaget han FBI for ikke å ha gjort en god nok jobb, gjentok tidligere anklager mot Hillary Clinton og vridde samtalen over på sin valgseier.

– Vi hadde en briljant valgkampanje, og vi vant, sa Trump.

Trump ble utfordret direkte fra Associated Press på om han ville si til «Putin og hele verden» at det Russland hadde gjort, ikke var akseptabelt.

Spesialetterforsker Robert Mueller tiltalte 12 russiske etterretningsagenter for ulovlig innblanding i det amerikanske valget fredag. I løpet av helgen ba mange av Trumps politiske motstandere presidenten om å avlyse toppmøtet.

Putin på sin side kalte anklagene for «tullprat».

Tror på begge parter

– Alt jeg kan gjøre er å stille spørsmålene. Folkene mine, [blant dem etterretningssjef] Dan Coats, sier det var Russland. Putin sier at det ikke var Russland. Jeg har tro på begge parter, sa Trump.

Han avsluttet pressekonferansen med å kalle Russland-etterforskningen en «heksejakt» og «katastrofe».

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin holdt pressekonferansen etter å ha hatt et nesten to timer langt møte på tomannshånd. De to hadde også hatt en arbeidslunsj der deres nærmeste rådgivere var til stede.

Møtet med den russiske lederen var en markant endring i tone fra Trump, som uken før hudflettet sine allierte i NATO på et møte i Brussel og deretter kritiserte den britiske statsministeren Theresa May skarpt i et intervju.

– Ingenting ville være enklere politisk enn å nekte å møtes, sa president Donald Trump på pressekonferansen i Helsinki mandag etter møtet med den russiske presidenten Vladimir Putin.

– Men det ville ikke endre noe.

Trump sa at det var viktig å gjenopprette diplomatiet og ikke la seg distrahere av politiske dragkamper. De to presidentene kalte toppmøtet for en suksess, og et utgangspunkt for et bedre forhold og et sterkere samarbeid. Møtet kom i stand etter forslag fra Vladimir Putin, under en telefonsamtale mellom de to lederne i mars.

Sterke reaksjoner i USA

Pressekonferansen har ført til sterke reaksjoner i USA.

– Det er ingen tvil om at Russland har blandet seg inn i valget og fortsetter å undergrave demokrati i hele verden.(...) Denne presidenten må forstå at Russland ikke er vår allierte. Det er ingen moralsk likevekt mellom Russland og USA, som er fiendtlig innstilt til våre mest grunnleggende verdier, sa den republikanske lederen i Representantenes hus, Paul Ryan, i en uttalelse.

Selv på Trump-vennlige Fox News var det flere kritiske røster. Fox Business-anker Neil Cavuto kalte Trumps kommentarer «motbydelige».

– Trumps svar kommer til å skape mange reaksjoner, og jeg tror han har skapt mange problemer for seg selv med disse svarene, sa Fox-anker Bret Baier, som var i Helsinki for å dekke toppmøtet.

Tidligere CIA-direktør John Brennan kalte presidentens kommentarer for «landssvik». Brennan, som ledet etterretningstjenesten frem til Trump ble president i januar 2017, sa i et intervju med NBC at han var «sjokkert» over presidenten.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018

– Jeg forstår ikke hvordan utenriksminister Mike Pompeo, sikkerhetsrådgiver John Bolton og stabssjef John Kelley kan fortsette i jobbene sine etter dette, sa Brennan, og kalte det «total kapitulasjon».

Thomas Countryman var fungerende viseutenriksminister og USAs toppdiplomat på nedrustning inntil Trump overtok Det hvite hus i 2017. Han sier til Aftenposten at han er dypt rystet over det han har hørt.

– Det var en skamfull forestilling. Jeg er flau over å være amerikansk i dag, sa Countryman, som har en 35-åring karriere som toppdiplomat bak seg.

– Selv når han fikk en perfekt mulighet fra en journalist til å komme med et tydelig budskap til russerne, nektet Trump å gi Putin en advarsel.

Senator Marco Rubio kalte Trumps retorikk «lite produktiv, og muligens farlig», mens senator John McCain kalte det «en av de mest skamfulle fremtredende av en amerikansk president jeg kan huske.» Begge er republikanere.

Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.



My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl — John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018

Jeff Flake, en senator som er blant Trumps fremste kritikere i Det republikanske partiet, er heller ikke nådig:

«Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve dagen da vår amerikanske president står på scenen sammen med den russiske presidenten og skylder på USA for russisk aggresjon. Dette er skammelig.»

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. — Jeff Flake (@JeffFlake) July 16, 2018

Ga USA skylden for det dårlig forholdet

Like før møtet mandag morgen ga Trump USA skylden for det dårlige forholdet mellom USA og Russland.

«Vårt forhold til Russland har ALDRI vært verre takket være mange år med amerikansk idioti og dumskap, og nå denne falske heksejakten,» skrev Trump på Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Det russiske utenriksdepartementet retweetet kommentaren til Trump, med replikken «Vi er enige».

Under pressekonferansen gjentok Trump at begge land hadde skylden for det kjølige forholdet, som for alvor låste seg etter at Russland invaderte og annekterte Krim-halvøya i 2014. Forholdet ble enda surere etter det FBI og CIA mener var russisk innblanding i valgkampen i 2016.

Direktøren for USAs etterretningstjenester Dan Coats sa rett før helgen at «varsellampene blinker rødt igjen» når det gjelder russisk innblanding i USAs demokratiske prosesser.