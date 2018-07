Brexitkampanje bøtelagt for brudd på valgloven

Brexit-kampanjen brukte nærmere 500.000 pund mer enn den lovlige grensen på 7 millioner pund i løpet av kampanjen i 2016, ifølge Sky News.

«Vote Leave» skal ha gjort en utbetaling på 625.000 pund til ungdomskampanjegruppen «BeLeave» i et forsøk på å omgå reglene for pengebruk, ifølge valgkommisjonen som har etterforsket saken.

– Alvorlige lovbrudd

– Vi har funnet betydelig bevis på at brexitkampanjen og «BeLeave» jobbet om en felles plan uten å gjøre den kjent, og uten å forholde seg til utgiftsgrensen, sier Bob Posner, direktør for politisk finansregulering i valgkommisjonen.

Posner sier i tillegg at «Vote Leave»-kampanjen har motsatt seg etterforskningen fra begynnelsen av. Representanter nektet å møte til intervju og valgkommisjonen ble tvunget til å bruke juridisk makt til å frembringe bevis, ifølge direktøren.

– Vi avdekket til slutt alvorlige lovbrudd. Lovene ble vedtatt av Parlamentet for å sikre rettferdighet og åpenhet i valg og folkeavstemninger, sier Posner.

Sår tvil om varslerne

En talsperson for kampanjen mener på sin side at «det er forbløffende at ingen fra «Vote Leave» har blitt intervjuet av komisjonen da de laget rapporten, og heller ikke i løpet av de siste to årene, til tross for at «Vote Leave» gjentatte ganger gjorde det klart at de er villige til det».

Videre sår de tvil om troverdigheten til varslerne i saken, og kaller rapportens grunnlag for «grunnløse påstander og konspirasjonsteorier», ifølge BBC.

«Vote Leave» har nå fått en bot på 61.000 pund, eller drøye 650.000 kroner. I tillegg har «BeLeave»-lederen Darren Grimes fått en bot på 20.000 pund, eller nærmere 215.000 kroner.

Sakene er også politianmeldt.