Overraskelsen var stor da president Donald Trump valgte den høyt respekterte militærlegen til å ta over tømmene i USAs enorme veterandepartement. Det er en institusjon som har et budsjett på 1400 milliarder kroner og over 200.000 ansatte. Bare forsvarsdepartementet er større.

Veterandepartementet, som regel bare kalt VA, har ansvaret for å følge opp tidligere soldater. Det driver blant annet 126 sykehus og er USAs største helseforetak.

Nesten ingen erfaring

Jackson har jobbet i Det hvite hus siden 2006. Han har vært legen til både George W. Bush, Barack Obama og Trump. Også Obama har omtalt legen i rosende ordelag.

Men Jackson har ingen erfaring med å lede store organisasjoner. Nå får han også skarp kritikk for innsatsen som sjef for Det hvite hus’ legekontor.

Jackson kan ikke tiltre som veteranminister før han har fått grønt lys i Senatet, der republikanerne har 51 seter mot demokratenes 49. Onsdag skulle han ha blitt spurt ut i Senatet. Men etter en rekke nye avsløringer er høringen utsatt på ubestemt tid. Dermed er utnevnelsen i fare.

Anklager om fyll

Under en reise med president Obama i 2015 skal en full Jackson ha hamret på døren til en kvinnelig ansatt midt på natten, ifølge fire kilder TV-kanalen CNN har snakket med.

Til slutt ble det så høylytt at Secret Service, presidentens livvakter, måtte gripe inn. Agentene fryktet nemlig at presidenten ville våkne av spetakkelet.

Senatet, som må godkjenne Jackson, har fått varsler fra flere enn 20 personer som har jobbet med Jackson. De fleste av varslene dreier seg om fyll under reiser eller drikking i tjeneste.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

– Vi ble fortalt gjentatte historier der han var full på vakt. Hans viktigste oppgave var å ta vare på verdens mektigste mann. Det er ikke akseptabelt, sier den demokratiske senatoren Jon Tester til radiokanalen NPR.

På en fest for Secret Service skal også Jackson ha blitt full og «vraket en statseid bil», ifølge et notat Demokratene har laget av anklagene mot Jackson, skriver The New York Times.

Jackson selv nekter for at han har drukket alkohol i tjeneste.

Uprofesjonell oppførsel

Jackson og en annen militærlege skal også ha oppført seg «uprofesjonelt» under en maktkamp i legekontoret i Det hvite hus, skriver AP. Nyhetsbyrået har lest en seks sider lang rapport om hendelsen utarbeidet av den amerikanske marinen.

Ansatte på kontoret rapporterte om lav moral, lav tiltro til ledelsen og et arbeidsmiljø der det føltes som å «være fanget mellom to foreldre som gikk gjennom en bitter skilsmisse».

Jackson skal også ha delt ut reseptbelagte legemidler til medarbeidere i Det hvite hus under lange utenlandsreiser. Det skal ha dreid seg om både sovetabletter og oppkvikkende midler. Dermed brøt han trolig retningslinjene for håndteringen av slike medisiner.

Han ga også en stor mengde Percoset, et opiat, til en offiser som jobbet i Det hvite hus. Det gjorde at det brøt ut panikk i legekontoret fordi de ikke kunne gjøre rede for medisinene, heter det i det demokatiske notatet.

Blandede signaler fra Trump

Trump selv kaller Jackson «en av de beste menneskene jeg har møtt», men samtidig antyder han at Jackson kanskje bør vurdere å trekke seg fra nominasjonen.

– Hvorfor vil han dette? Å bli fornærmet av en gjeng politikere som ikke har høye tanker om landet vårt? sa presidenten tirsdag.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Samtidig skal Jackson ha fått beskjed om at Det hvite hus vil kjempe for å få ham godkjent i Senatet.

Dersom Jackson blir avvist, er det et skudd for baugen. Trump har tidligere blitt kritsert for at administrasjonen har gjort en for dårlig jobb med å undersøke kvalifikasjonene og fortiden til folk som er nominert til fremtredende posisjoner.

Vakte oppsikt med panegyrisk Trump-karakteristikk

Flaggkommandør Jacksons profil ble mye høyere etter en oppsiktsvekkende pressekonferanse han holdt etter at Trump hadde hatt sin årlige legesjekk i januar.

Presidenten gjorde det «usedvanlig godt» på kognitive tester og «alle data tyder på at presidenten er frisk, og at han vil fortsette å være det i hele presidentperioden», kunngjorde legen.

– Han har utrolig gode gener, sa dr. Jackson, men ha la til at Trump kunne hatt godt av mer fysisk aktivitet og at presidenten burde spise mindre fett.