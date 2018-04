En tyrkisk domstol kan denne uken avgjøre om 20 tyrkiske journalister og avisledere skal dømmes til fengselsstraffer eller bli frifunnet. Rettssaken startet i fjor sommer, men blir først nå sluttført.

18 av de tiltalte er knyttet til Cumhuriyet, en av de få politisk uavhengige avisene som fremdeles kommer ut i et stadig mer autoritært Tyrkia.

Med et opplag på 50.000 er ikke Cumhuriyet noen stor avis, men de har stor symbolsk verdi. Avisen har alltid kritisert makthaverne i Tyrkia, og har ofte måttet betale for det i form av forfølgelse.

Bortsett fra styreleder Akin Ataly, er alle de anklagede nå ute av varetektsfengsel. Men mange av dem satt fengslet i ni måneder og to av dem i opptil ett og et halvt år.

Fakta: Cumhuriyet-saken Avisen Cumhuriyet ble grunnlagt i 1924, året etter at det moderne Tyrkia ble opprettet. Navnet «Cumhuriyet» betyr «republikk». 18 av avisens ansatte og 2 andre er tiltalt for å ha støttet en terrorgruppe de selv ikke er medlem i. Det er tatt ut tiltale mot: Orhan Erinç, spaltist og styreleder i Cumhuriyet-stiftelsen. Akın Atalay, styreleder. Murat Sabuncu, sjefredaktør. Can Dündar, tidligere sjefredaktør. Kadri Gürsel, utgivelseskonsulent og spaltist. Turhan Günay, redaktør for bokbilaget. Aydın Engin, spaltist. Hikmet Çetinkaya, spaltist og styremedlem. Hakan Kara, spaltist og styremedlem. Musa Kart, tegner. Bülent Utku, advokat. Mustafa Kemal Güngör, advokat. Güray Öz, leserrepresentant og spaltist. Önder Çelik, trykkingsadministrator. Ahmet Şık, undersøkende journalist. Bülent Yener, finansdirektør. Günseli Özaltay, regnskapsdirektør. Emre Iper, regnskapsfører. Disse to er også tiltalt: İlhan Tanır, journalist (han har skrevet for Cumhuriyet, men har ikke vært ansatt). Ahmet Kemal Aydoğdu, innehaver av twitterkontoen @jeansbiri.

HUSEYIN ALDEMIR / Reuters/NTB scanpix

Mediene under dobbel skvis i Tyrkia

Avisens betydning er ikke blitt mindre etter at et regimevennlig konglomerat kjøpte Dogan Media, et av de siste uavhengige store mediehusene i Tyrkia.

De har blant annet eid storavisen Hurriyet og CNN Turk.

– For en måned siden eide regimetro krefter 72 prosent av tyrkiske medier. Nå eier de 97 prosent, sier Aydin Engin, spaltist i Cumhuriyet.

Avisens medarbeidere trues ikke bare av fengselsstraffer. Avisen sliter også økonomisk, blant annet på grunn av det de kaller en annonseembargo.

HUSEYIN ALDEMIR / Reuters/NTB scanpix

Anklages for å ha hjulpet kuppmakere

Påtalemyndigheten har anklaget de 20 tiltalte i Cumhuriyet-saken for å «hjulpet en terrororganisasjon som de selv ikke er medlem i».

De hevder at avisen siden 2013 har «forsvart og beskyttet» bevegelsen som ledes av Fethullah Gülen. Han og Gülen-bevegelsen anklages for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk i Tyrkia. Gülen befinner seg i eksil i USA og nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre.

Påtalemyndigheten mener avisen i praksis har vært ledet av Gülen-bevegelsen siden 2013. De hevdes også å ha hjulpet den kurdiske gruppen PKK og den venstreorienterte gruppen DHKP/C.

Kurtulus Ari / AP / NTB scanpix

Avisen anklages for å ha vært del av en «påvirkningsoperasjon

Myndighetene hevder Cumhuriyet gikk ut over pressefriheten ved å skrive artikler som gjorde angivelige terrorgrupper mer «tiltalende og legitime», samtidig som de gjennom sine artikler skal ha knyttet Tyrkias myndigheter til internasjonal terrorisme.

Avisen anklages for å ha vært en del av en «påvirkningsoperasjon».

Ifølge utskrifter av avhørene av avisens ansatte, ble journalistene spurt gjentatt ganger om det var skjulte meldinger i titlene deres, som skulle innebære en støtte til kuppforsøket. Tiltalen bygger nesten utelukkende på klipp fra artikler, twittermeldinger og offentlige uttalelser.

AP/NTB scanpix

Håper på frifinnelse – men forventer fellende dom

De anklagede ansatte i Cumhuriyet og deres advokat sier de håper på en frifinnelse i løpet av uken, men det er ikke det de forventer.

– Det er dessverre ikke særlig realistisk å forvente en frifinnelse i en sak der noen har sittet fengslet i 1,5 år, sier avisens advokat, Tora Pekin.

De tiltalte journalistene og redaktørene ga under en mediebriefing mandag uttrykk for det samme.

Aktor ba i forrige måned om fengselsstraffer på mellom 7,5 og 15 års fengsel. Denne uken er det de tiltalte og deres forsvarere som skal få ordet. Deretter vil dommerne vurdere saken og trolig komme med en dom i løpet av torsdag eller fredag denne uken.

Basert på tidligere erfaringer med lignende saker, håper Pekin at dommerne vil utmåle straffer som innebærer at de tiltalte allerede har avtjent sine straffer i varetekt.

Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

Ingen fengsler flere journalister

Siden kuppforsøket den 15. juli i 2016 har Tyrkia blitt det land i verden som har fengslet flest journalister. Cirka 150 medier er blitt stengt, mens mellom 122 og 178 journalister og andre mediaansatte sitter i fengsel, ifølge diverse noe sprikende opptellinger fra journalistenes organisasjoner.

77.000 militære, politifolk, lærere, akademikere, journalister og andre er blitt arrestert som følge av utrenskningene etter kuppforsøket. Over 150.000 tyrkere har mistet jobbene sine.