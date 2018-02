– Vi vet fortsatt ikke om Berg gikk i en felle, eller om han uten å vite det faktisk ble involvert i en reell etterretningsoperasjon, sier nordmannens forsvarer i Russland, Ilja Novikov, til Aftenposten.

To måneder etter at den 62 år gamle pensjonisten ble arrestert og anklaget for spionasje, vil hans advokat fortsatt ikke utelukke om det var personer tilknyttet norsk etterretning som ba Berg reise til Moskva.