Russisk pilot drept etter nedskyting i Syria

Det melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Piloten døde i et sammenstøt med terrorister, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse, ifølge Reuters.

En kilde blant opprørerne i området sier til nyhetsbyrået AP at den russiske flyveren ble skutt da han åpnet ild med en pistol mot opprørere som forsøkte å ta ham til fange. En opprørsleder som nyhetsbyrået DPA har snakket med, sier nedskytingen skjedde ved byen Maaret al-Numan, sør for Saraqeb. Han hevder flygeren ble tatt til fange

Det russiskproduserte Sukhoj Su-25-flyet ble lørdag skutt ned nær byen Saraqeb, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Opprørsgrupper skjøt ned et Su-25. Den russiske flyveren landet i fallskjerm før han ble tatt til fange, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Voldsom bombing

Mer enn 30 militante personer er drept i et russisk flyangrep i det samme området som flyet ble skutt ned, opplyser russiske forsvarsmyndigheter til nyhetsbyrået Tass.

SOHR, som får sine opplysninger fra et kildenettverk inne i landet, melder at det har vært gjennomført mer enn 35 luftangrep mot Saraqeb siden sent fredag. Mange av innbyggerne flykter fra byen, som syriske regjeringsstyrker og deres allierte forsøker å erobre.

Nyhetsbyrået Ibaa, som er knyttet til en Al-Qaida-støttet opprørsgruppe, melder at russiske og syriske kampfly og helikoptre har bombet Saraqeb og landsbyen Tel Mardeekh siden tidlig lørdag. Byene ligger i Idlib, den siste provinsen i landet der opprørerne står sterkt.

Noe tall på drepte og sårede er så langt ikke blitt offentliggjort.

– Bombet sykehus

FN-tall viser at mer enn 270.000 mennesker de siste ukene er tvunget på flukt i området. Årsaken er at syriske regjeringsstyrker og deres allierte i desember startet en storstilt offensiv i provinsen. Styrkene nærmer seg nå en viktig motorvei som forbinder Syrias to største byer, Damaskus og Aleppo.

Lørdag ble det meldt at et underjordisk sykehus i et opprørerkontrollert område i Idlibs naboprovins Hama var ødelagt etter å ha blitt rammet av flere luftangrep. Det såkalte hulesykehuset behandlet rundt 7.000 pasienter i måneden.

Lokale aktivister hevder at russiske kampfly som brukte panserbrytende missiler, såkalte bunkerknusere, mot sykehuset.