Mannen bak terrorangrepet i Sverige forklarer seg for retten: – Jeg ville drepe svensker.

- Gjennom min terrordåd håpet jeg at Sverige skulle slutte å sponsa en krig der det dør millioner uskyldige muslimer. Jeg ville skape problemer så Sverige skulle fokusere på sine egne fokusera på sine egne problem.

Usbekeren sa seg skyldig i terrorhandling da rettssaken mot han startet i Stockholm for en uke siden.

Akilovs forsvarer Johan Eriksson sa da at mannens motiv var å skape frykt og å stanse Sveriges deltagelse i den internasjonale koalisjonen mot IS.

Tirsdag forklarte Akilov seg selv for første gang. Han ble spurt om hva han ville oppnå med å kjøre en lastebil inn i gågaten i Stockholm sentrum.

– Jeg ville at Sverige skulle avbryte sitt deltagelse i kampen mot «Kalifatet». At man skulle slutte å sende soldater og slutte å sende gigantiske pengesummer til kampen mot «Kalifatet», forklarte Akilov.

– Det kom en oppfordring fra vår amir om å begå terror i Europa og USA. Jeg hørte på dette, forklarte tiltalte.

Ville drepe svensker

Den terrortiltalte fortalte videre at han bestemte seg for å gjøre en insats i kampen for å støtte den Islamiske staten. - Fienden er den som sender penger og soldater mot IS.

Aktor spør hvilket mål Akilov hadde med å kjøre ned Drottninggatan i sentrum av den svenske hovedstaden.

- Å drepe svensker. De som befant seg i denne gaten, svarte Akilov.

Den terrortiltalte innrømmet via sin forsvarer å ha drept fem personer, og å ha såret ti. Han erkjente også å ha begått en terrorhandling, samt forsøk på terrorhandling.

Fakta: Rakhmat Akilov 39 år gamle Rakhmat Akilov fra Usbekistan har tilstått lastebilangrepet der fem mennesker ble drept i Stockholm 7. april 2017. Han ble filmet av et overvåkingskamera og pågrepet seks timer senere. Firebarnsfaren Akilov søkte asyl i Sverige i 2014, men fikk avslag på søknaden i 2016 og skulle utvises. Etter utvisningsvedtaket gikk han under jorden, og 24. februar i fjor ble han etterlyst. Tidligere har Akilov oppgitt flere ulike navn, fødselsdatoer og adresser til politiet og svenske utlendingsmyndigheter. Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) fikk tips om Akilov i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og gikk ikke videre med tipset. Etter pågripelsen kom det frem at han hadde lagt ut propagandavideoer fra IS på Facebook og gitt likerklikk til bilder av ofre for terrorangrepet under Boston maraton i 2013. Rettssaken mot Akilov startet i Stockholm tirsdag 13. februar. Han har sagt seg skyldig i terrorangrep. Rettssaken ventes å pågå frem til mai. Aktoratet kommer til å legge ned påstand om livsvarig fengsel. Dom ventes i juni.

Akilov har via sin forsvarer ikke erkjent drapsforsøk på de rundt 100 personene som aktor mener er ofre for angrepet på Drottninggatan i Stockholm i april i fjor.

Rettssaken mot Akilov er den mest omfattende terrorrettssaken noensinne i Sverige, og skal vare frem til 9. mai.