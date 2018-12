Hva betyr CAVU? Da president Bush døde, slo mange amerikanerne opp i ordboken på fire begreper.

Onsdag er det statsbegravelse for Bush i National Cathedral i USAs hovedstad Washington. Dette blir også en nasjonal sørgedag.

Bush-dødsfallet utløste et skred av artikler og minneord i amerikansk presse om den 41. presidentens liv og gjerning.

Den store ærverdige amerikanske ordboken Merriam-Webster merket deretter en markant økning i folk som undret seg over fire begreper:

1. Godspeed

Uttrykket stammer fra mellomengelsk – det engelske språk i tidsrommet 1100–1400-tallet – og lød den gang godspede.

Det uttrykker et ønske om at gud må sørge for at det går deg vel, at du har suksess. Det brukes gjerne, og dette er trolig mest relevant her i sammenheng med Bushs bortgang, som det norske ønsket om «lykke til på reisen».

USAs luftforsvar var blant mange som brukte uttrykket:

2. Scion

Mange, for eksempel Politico og The Washington Post, omtalte Bush som en «scion». Dette ordet virker det som mange har stusset over og dermed slått opp. Ifølge Merriam-Webster er dette en person «født inn i en rik, berømt eller viktig familie».

Bushs far var finansmann og innflytelsesrik senator. Familien hadde blant annet fire hjem på østkysten og eide en øy.

Ordet kommer fra et gammelt fransk ord – ciun – for skuddet på en plante.

3. Noblesse oblige

– Vi takker deg Gud for at du ga president Bush noblesse oblige, sa presten tirsdag da båren med Bush kom til USAs kongress. Mange andre har også brukt uttrykket.

Dette begrepet kommer også fra fransk og betyr direkte oversatt at «adel forplikter». Merriam-Webster beskriver det som «forpliktelsen til hederlig, sjenerøs og ansvarlig opptreden forbundet» med viktige posisjoner eller å være født inn i innflytelsesrike familier.

George Bush presidential Library

4. CAVU

Visepresident Mike Pence og mange andre har brukt forkortelsen CAVU i forbindelse med Bushs bortgang.

Dette er pilotslang. CAVU står for «ceiling and visibility unlimited» eller «clear and visibility unrestricted eller clear above visibility unrestricted». CAVU beskriver uansett klar himmel, god sikt og ideelle flyforhold.

Seks måneder etter angrepet på Pearl Harbor – og på sin 18-årsdag, vervet Bush seg til USAs sjøforsvar der han ble pilot. Han fløy en rekke kampoppdrag under krigen og ble på et tidspunkt skutt ned, men unngikk å bli tatt til fange.

