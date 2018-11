Klappsalvene avløste hverandre i operasjonssentralen til NASA ved 20.50-tiden etter hvert som de ulike fasene i landingen gikk vellykket for seg.

Klokken 20.54 kom meldingen alle ventet på: «Touchdown».

Fire minutter senere klappet teknikerne på nytt da det første bildet fra Insight kom inn. Ett beskyttende filter foran kameralinsen gjorde det vanskelig å tyde de første bildene, men filteret har siden blitt fjernet.

– For en lettelse. Dette er virkelig fantastisk, jublet sjefingeniør Rob Manning.

Ifølge Manning virker det imidlertid som om landingen gikk etter planen.

Romsonden landet på vestsiden av Elysium Planitia, den nest største vulkanske regionen på Mars, akkurat der NASA ville den skulle lande.

– Den landet så å si midt i blinken, sier prosjektleder Tom Hoffman, men tilføyer at de siste kalkulasjonene ikke er klare. Videre forteller han at det er vanskelig å si fra de første bildene, men at det virker som sonden fikk den «flate og jevne parkeringsplassen» han hadde håpet på.

Hos NASA var spenningen på topp før landingen, selv om det på langt nær er første gang en amerikansk romsonde har lagt ut på den på den 482 millioner kilometer lange ferden til den røde planeten.

Om Insight slapp uskadd fra landingen på Mars, som er kjent som den røde planeten, er ennå ikke kjent.

Venter på bilder

Det tar over åtte minutter før signalene fra sonden når jorda, 482 millioner kilometer unna, noe som skjer via to minisatellitter som har fulgt fartøyet siden oppskytingen.

Den ene av satellittene har allerede sendt hjem bilder fra Mars-overflaten, og flere bilder ventes i dagene som kommer.

Sju timer etter landingen opplyser NASA at Insights har foldet ut solcellepanelene og lader opp batteriene.

Først når det er gjort, kan NASA begynne å kommunisere med sonden og fastslå om alt har gått etter planen.

Skal bore seg fem meter ned

Dersom alt går etter planen, skal sonden nå utforske innsiden av Mars. Den er utrustet for å bore opptil fem meter ned under overflaten med et instrument som har fått tilnavnet «muldvarpen». Der den skal foreta målinger av blant annet temperatur.

En seismograf skal føle etter jordskjelv, eller marsskjelv, på planeten. Også meteorittnedslag og annet som kan ryste planeten skal måles.

Skjelv på Mars forårsakes ikke av plater som beveger seg mot hverandre, men av at planetens skorpe sprekker når kjernen kjøles ned og krymper.

Mars' rotasjon skal måles nøyaktig, det samme skal været på landingsstedet ved Mars' ekvator.

Ifølge The New York Times håper NASA også på at oppdraget kan gi flere svar om jordas opprinnelse.

– Vi kan bruke Mars som en tidsmaskin for å gå tilbake og se på hvordan jorden må ha sett ut som noen få millioner av år etter at den ble dannet, sier forskningsleder Bruce Baerdt.

Nummer åtte i rekken

Spenningen foran mandagens landing var stor, selv om det på langt nær er første gang en amerikansk romsonde har nådd Mars.

Det er første gang NASA gjennomfører en Mars-landing siden robotfarkosten Curiosity ankom planeten i august 2012. Den gangen ble et helt nytt system testet ut. Curiosity ble firt forsiktig ned fra en rakettdrevet plattform NASA omtalte som «himmelkranen».

Første gang de lyktes med en kontrollert landing på planeten, var i 1976. USA har også lykkes seks ganger senere, senest i 2012. InSight er dermed nummer åtte i rekken.

Prislappen for Insight er på nærmere 9 milliarder kroner, men om sonden hadde krasjlandet, kunne det hele være bortkastet.

NASAs eksperter fortalte før landingen at mye kunne gå galt. Romsonden nærmet seg Mars i en hastighet på 19.800 kilometer i timen, før den i løpet av minutter skulle bremse ned til 8 kilometer i timen og til slutt lande mykt på planetens overflate.