Den britiske opposisjonslederen vil nå tvinge Underhuset til å ta stilling til Labours alternative plan for brexit.

– Vi er overbevist om at vårt alternativ, som setter arbeidsplasser og levestandard først, kan få flertall i Underhuset, sier Corbyn i en uttalelse som ble lagt ut på Labours nettsider mandag kveld.

Blir planen stemt ned, vil Labour i stedet støtte en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen – «for å forhindre en skadelig torybrexit».

Avstemning onsdag

Oppgjørets time kommer allerede onsdag denne uka, forutsatt at Underhusets speaker John Bercow lar Labours forslag gå videre til avstemning.

Corbyns beslutning kommer etter samtaler med EU-ledere i Brussel og Madrid i forrige uke. Disse samtalene har vist at Labours alternative plan er troverdig og vil kunne få EUs støtte, mener Corbyn.

Labours hovedkrav er at Storbritannia må gå inn for en tollunion med EU og en langt tettere tilknytning til det indre marked enn det statsminister Theresa May og hennes konservative toryparti har lagt opp til.

Støtter utsettelse

I onsdagens avstemning vil Labour i tillegg støtte et krav om at regjeringen må be EU om utsettelse av brexit hvis ingen avtale er godkjent av Underhuset innen den 13. mars.

Hovedmålet, forklarer Corbyn, er å forhindre at Underhuset kommer i en situasjon der de folkevalgte blir tvunget til å velge mellom enten Mays avtale eller ingen avtale – med en kaotisk «no deal»-skilsmisse som resultat.

– Det verken kan eller vil vi akseptere, sier han.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars, med eller uten avtale, men en utsettelse regnes nå som mer og mer sannsynlig, ettersom ingen enighet er på plass.

Uklart hvor flertallet ligger

Om Corbyn har mulighet til å få flertall for forslagene han nå legger fram, er likevel høyst uklart.

I så fall må en rekke konservative snu ryggen til May.

Samtidig er Corbyn påfallende ordknapp om hva han mener bør stå på valgseddelen i en eventuell folkeavstemning. Det er ingen selvfølge at avlysning av brexit, slik at Storbritannia blir værende i EU, blir et av alternativene.

NTB er kjent med at EUs forhandlere satt igjen med en dårlig følelse etter at de møtte Corbyn i forrige uke. De etterlyser et tverrpolitisk kompromiss i Storbritannia, der verken Labour eller De konservative har flertall alene.

Frykten er at hele prosessen skal krasjlande uten at Underhuset klarer å samle seg om noe som helst.