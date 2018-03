Jagland gratulerer Putin med valgseier

– Gratulerer med ditt gjenvalg som Russlands president. I Europarådet håper vi at ditt nye mandat vil bringe fred og velstand for det russiske folk, skriver Jagland i et brev til Putin.

Generalsekretæren peker på at Russland er et viktig medlem av Europarådet.

– Jeg håper at du under ditt presidentskap de kommende årene vil aktivt delta i alle aktiviteter i regi av Europarådet, og bidra til å opprettholde vår felles standard for menneskerettigheter, demokrati og rettsvesenet, til gode for alle i Russland, skriver Jagland videre.

Han beskriver tiden vi er inne i som en spesielt utfordrende periode for Europa, og skriver at «det er vår felles plikt å samarbeide».