Tirsdag gratulerte statsminister Erna Solberg (H) president Vladimir Putin med søndagens gjenvalg.

«Jeg gratulerer deg med gjenvalget som den russiske føderasjons president», skriver Solberg og legger til at Norge legger vekt på et godt og konstruktivt forhold til Russland.

«Som naboer i nord har vi mange gjensidige interesser og viktige utfordringer, som best kan løses i fellesskap», fremholder statsministeren.

Brakseier

Søndag ble Putin gjenvalgt til seks nye år med over 76 prosent av stemmene. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) uttalte at valget ble avviklet på velordnet vis, men slo samtidig fast at opposisjonen hadde begrensede muligheter til å nå frem.

«Restriksjoner mot den grunnleggende forsamlingsretten, retten til å organisere seg og retten til å uttrykke seg har resultert i et begrenset rom for politisk engasjement og mangel på ekte konkurranse», heter det i uttalelsen fra OSSE-observatørene.

Solberg får kritikk fra Jan Arild Snoen, kommentator i den borgerlige avisen Minerva.

– Jeg synes det er merkelig å gratulere en autoritær leder med et valg som hverken var fritt eller rettferdig. Russland har invadert et naboland, og det står muligens bak et giftattentat mot en borger i et alliert land. Var det virkelig nødvendig å gratulere Putin? undres Snoen.

Han mener at slike gratulasjoner bidrar til å legitimere valget av den russiske presidenten.

– Ved å gratulere sier man at dette er et normalt regime med normale valg. Man behøver ikke fornærme folk, men man behøver heller ikke krype.

Gratulerer alltid

Det har vært praksis for at Norge gratulerer vinnerne av valg i sine naboland, også Russland, forteller kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide.

– Dette er derfor blitt gjort både etter valget sist uke, og også ved de foregående valgseirene til Vladimir Putin, sier hun.

Utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt, ser ingen grunn til å reagere på Solbergs brev.

– Russland er vårt naboland enten statslederen heter Brezjnev, Gorbatsjov eller Putin.

Ringte Putin

I USA har president Donald Trump fått kraftig kritikk for å ha gratulert Putin med valgseieren i en telefonsamtale, uten å nevne giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia.

Trump omtalte telefonsamtalen som «veldig god».

– Vi kommer trolig til å møtes i en ikke altfor fjern fremtid, sier Trump som sier at de ønsker å diskutere våpenkappløp, Ukraina, Nord-Korea og Syria.

Sterkest har kritikken vært fra den republikanske senatoren John McCain som kaller Trumps gratulasjon for en «fornærmelse mot alle russiske borgere som ble nektet å delta i et fritt og rettferdig valg».

«En amerikansk president leder ikke den frie verden ved å gratulere diktatorer med å vinne liksomvalg», skriver McCain i en uttalelse.

Ønsker bedre forhold

I Europa har EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker blitt klandret for å ha gratulert den russiske lederen som har sittet 18 år ved roret.

«Gratulerer med gjenvalget, president Putin. Jeg har alltid ment at et positivt forhold mellom EU og Russland er kritisk for sikkerheten i vårt kontinent», skriver EU-lederen.

Flere europeiske ledere mener imidlertid at det er upassende, ikke minst på grunn av drapsforsøket mot den tidligere russiske dobbeltagenten.

«Dette er ikke en tid for å gratulere. Vi vil alltid ha behov for dialog med Russland, men en forutsetning for tettere forbindelser er respekt for internasjonale regler og grunnleggende verdier», skriver Guy Verhofstadt, leder av den liberale fløyen i Europaparlamentet, i en Twitter-melding.