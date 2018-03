Grønt lys for ny regjering i Slovakia etter drap på gravejournalist

Peter Pellegrini blir torsdag utnevnt til ny statsminister, opplyste presidenten onsdag.

Slovakia har vært uten statsminister siden Robert Fico gikk av 15. mars. Landet har vært rystet av voldsomme protester mot regjeringen og økt bekymring for pressefrihet og korrupsjon etter attentatet mot Kuciak (27) og hans forlovede Martina Kusnirova (27). De to ble funnet skutt og drept i sitt eget hjem i nærheten av Bratislava i februar.

Politiet mener attentatet høyst sannsynlig kan knyttes til Kuciaks gransking av påståtte bånd mellom topp-politikere og italiensk mafia.

Pellegrini, en alliert av Fico, skal nå lede en koalisjonsregjering med tre partier. Presidenten legger ikke skjul på at det er med et visst forbehold at han nå gir Pellegrinis regjering grønt lys.

– Den nye regjeringen er nødt til å kjempe for å vinne folkets tillit, sa presidenten.

Kiska avviste i utgangspunktet Pellegrinis regjering fordi han utpekte en innenriksminister som hadde bånd til forgjengeren og dermed knyttes til korrupsjonsmistanker. Den aktuelle ministerkandidaten ble byttet ut.