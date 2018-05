Sleivete bemerkninger om kreftsyk senator opprører USA

Den sleivete bemerkningen som nå opprører mange i USA, falt under et møte torsdag i Det hvite hus. Det var den politiske hovedstadsavisen The Hill som først kunne fortelle om utsagnet fra rådgiver Kelly Sadler.

På møtet drøftet de president Donald Trumps kandidat til å bli ny sjef for CIA, Gina Haspel. McCain, som har en kreftsvulst i hjernen, sendte torsdag ut en uttalelse om Haspel. Der beskrev han hennes holdninger til tortur som «urovekkende» og «diskvalifiserende».

Over 20 var til stede

Det var på den bakgrunn at Sadler skal ha sagt at «han er jo uansett døende». Ifølge The Hill var det over 20 personer til stede på møtet. Det hvite hus avviser ikke at bemerkningen falt, men sier i en uttalelse bare at de har stor respekt for McCain og han er med i «deres bønner i denne vanskelige tiden». McCain er tidligere presidentkandidat for Det republikanske partiet.

– Har syv barn og fem barnebarn

Senatorens ektefelle, Cindy McCain, lot det ikke være noen tvil om hva hun synes om den slags ytringer om ektemannen:

– Får jeg minne deg om at ektemannen min har en familie, syv barn og fem barnebarn, skriver hun på Twitter rettet direkte til rådgiveren.

@kellysadler45 May I remind you my husband has a family, 7 children and 5 grandchildren. — Cindy McCain (@cindymccain) May 10, 2018

Datteren Meghan McCain har vært på amerikansk TV og antydet at rådgiveren burde miste jobben. Hun henvendte seg direkte til henne og sa:

– Jeg har en nyhet til deg. Vi skal alle dø. Det handler ikke om hvordan du dør. Det handler om hvordan du lever, sa hun.

– Sangfugl-John

Samme dag falt det en annen flåsete bemerkning om politikeren som var krigsfange i Vietnam i fem år. I et program på TV-kanalen Fox News var pensjonert generalløytnant Thomas McInerney med som analytiker. Også her handlet diskusjonen om CIA-kandidaten Gina Haspels holdning til tortur.

– Det virket på John McCain. Det er derfor de kaller ham Sangfugl-John, sa kommentatoren.

Han gjentok dermed en gammel og tilbakevist myte om at McCain forrådte USA da han var krigsfange. McCain har selv i sin bok Faith of My Fathers fortalt om hva han sa under tortur: «Da de presset på for å få nyttig informasjon, ga jeg dem navnene på angrepsrekken til (fotballaget) Green Bay Packers og sa at de var i min skvadron».

AP

In 5.5 yrs as POW, McCain lost 50 lbs, was bound and beaten as often as every 2 hours, yet still refused early release. Lifelong injuries.



That doesn't put his political decisions above reproach, but it damn sure entitles him to respect from his countrymen as he battles cancer. — James Hasson (@JamesHasson20) May 11, 2018

Fox News beklager

Det er også kjent fra den tiden at McCain fikk tilbud om å bli sluppet fri, men han nektet fordi han ikke ville etterlate noen av sine menn i fangenskap. Mange har rykket ut og sagt at McCain fortjener respekt for sin innsats for landet, ikke hån.

Fox News har beklaget og sagt at de ikke vil bruke denne kommentatoren mer.

CNNs politiske analytiker Chris Cillizza mener det er deprimerende at «å fleipe med John McCain nå er den nye normaltilstanden». Han mener Donald Trump kan klandres for mye av nivåsenkningen i debatten, men at han ikke har all skyld.

– Det var allerede mye bensin på bakken. Trump tente en fyrstikk og slapp den, mener Cillizza.

Kilder har overfor amerikanske medier fortalt at McCain ikke vil ha Trump i begravelsen, men av visepresident Mike Pence vil bli invitert.