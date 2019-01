Ingen løsning på nedstengningen i USA

Torsdag starter hverdagen for den nye Kongressen, der Demokratene har overtatt flertallet i Representantenes hus. Gruppeleder Nancy Pelosi sa utenfor Det hvite hus at det raskt vil banke gjennom et vedtak om å få statsapparatet i sving igjen uten å gi penger til Trumps planlagte grensemur.

Problemet er at presidenten allerede har avvist en slik løsning. Før møtet i Det hvite hus sa Trump at «det tar så lang tid det tar» og antydet at nedstengningen – som allerede har holdt på i tolv dager – kan bli langvarig.

– Det kan ta lang tid eller det kan gå fort, sa Trump i en kommentar etter et regjeringsmøte, hans første offentlige opptreden i det nye året.

– Ikke noe godt svar

Demokratene sier de spurte Trump direkte om hvorfor han ikke ville godta deres pakke.

– Jeg ba ham gi meg én god grunn til å la nedstengningen fortsette. Han kunne ikke gi meg et godt svar, sier Chuck Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet.

– Vi håpet de ville ombestemme seg, legger han til.

En kilde som er kjent med samtalene, sier til CNN at Trump sa han ikke kunne akseptere Demokratenes tilbud fordi han «ville se dum ut om jeg gjorde det».

Skuffet McCarthy

Også de republikanske lederne for Senatet og Representantenes hus – Mitch McConnell og Kevin McCarthy – deltok på onsdagens møte. Sistnevnte sier det ikke er noen grunn til å la nedstengningen blir langvarig og var skuffet over at samtalene ikke førte fram.

– Vi håpet at vi det ville bli noe nærmere en forhandling, sier McCarthy og legger til at lederne planlegger å komme tilbake til Det hvite hus og fortsette å forhandle fredag.

Krever milliarder

I tillegg til et vedtak om å gjenoppta den generelle finansieringen av statsapparatet, inneholdt Demokratenes pakke et vedtak om å sikre midler til departementet for innenlands sikkerhet (DHS) fram til 8. februar. Men Trump står fast på sitt krav om at Demokratene i Kongressen må stemme for å bevilge 5 milliarder dollar til å bygge den mye omtalte muren langs grensen mot Mexico.

– Dette er en altfor viktig sak å gi opp. 5,6 milliarder dollar er et lite beløp, og vi snakker om nasjonens sikkerhet. Jeg er sikker på at folket i landet vårt mener jeg har rett, sa presidenten under regjeringsmøtet før han møtte kongresslederne.

To uker

Deler av USAs statsapparat har vært stengt siden 22. desember da Trump nektet å godkjenne statsbudsjettet siden det ikke var satt av penger til muren.

Nedstengningen innebærer blant annet at en rekke offentlige kontorer og organisasjoner er stengt og at flere hundre tusen offentlige ansatte i de berørte sektorene ikke får lønn.