Lederne for CIA, FBI, NSA og tre andre amerikanske etterretningsorganisasjoner er samstemmige i sin oppfatning av at Russland gjør like mye for å skade amerikansk politikk som i 2016.

– Ikke i noen deler av samfunnet har vi sette bevis for noen betydelig endring i russernes atferd, framholdt USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats.

– Dette kommer ikke til å endre seg eller stanse, sier NSA-direktør Michael Rogers.

Uttalelsene ble gitt da etterretningstoppene deltok i en høring i Senatet tirsdag.