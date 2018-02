Etter en over ett år lang etterforskning, har politiet konkludert med at det er nok bevis til å ta ut tiltale mot Netanyahu i to korrupsjonssaker.

Opposisjonen mener nå at statsministeren må trekke seg.

Selv kaller Netanyahu prosessen en heksejakt, og flere partifeller i høyrepartiet Likud støtter ham.

Nå er det opp til påtalemyndigheten og riksadvokat Avihai Mandelblit å vurdere om statsministeren skal tiltales, slik politiet ønsker.

Brukte angivelig kodeord om gaver

Netanyahu mottok dyre sigarer, champagne, smykker og luksusklær verdt tilsammen 750.000 shekel, omtrent 1,7 millioner kroner, fra den rike filmprodusenten Arnon Milchan, ifølge politiet.

Netanyahu skal ha mottatt gavene i løpet av flere år, ifølge tidligere avsløringer i israelsk presse. Blant annet skal Netanyahus kone Sara ha fått et dyrt smykke da han var finansminister.

Paret skal også ha brukt kodeordene «rosa» og «løv» for å kreve mere rosa champagne og sigarer, ifølge den venstreorienterte avisen Haaretz. Det skal Milchan ha forklart i avhør med politiet.

Til gjengjeld hjalp Netanyahu Milchan med å få forlenget sitt visum til USA, og han hjalp produsenten med kontakt med israelske myndigheter for å fremme Milchans inntog i det israelske TV-markedet.

Fred Prouser / Reuters / NTB scanpix

Gaver i bytte mot skattelette

Netanyahu kjempet også for å få den såkalte Milchan-loven vedtatt. Loven ga store skattelettelser for israelere som kommer tilbake til landet etter mange år ute, noe som betydde millioner i skattelette for Milchan.

Statsministeren skal også ha hjulpet en indisk forretningspartner av Milchan, og han skal ha grepet inn for å hjelpe en konkurstruet TV-kanal som produsenten hadde aksjer i.

Netanyahu fikk også gaver fra den australske milliardæren James Packer. Politiet mener de var verdt 250.000 shekel, omtrent 560.000 kroner etter dagens kurs.

Politiet har ikke offentliggjort hva det mente Netanyahus gjenytelse var, skriver Haaretz.

Fikk positiv pressedekning som gjenytelse

I den andre saken skal Netanyahu ha sagt til aviseieren Arnon Mozes at han var villig til å støtte et lovforslag som ville svekke en gratisavis som spiste markedsandeler på bekostning av Mozes’ avis Yedioth Ahronoth.

Reuters / NTB scanpix

Til gjengjeld skulle Yedioth Ahronoth, som er en av Israels største aviser, ha en mer positiv dekning av statsministeren.

Yedioth Ahronoth er kjent for det internasjonalt publikum gjennom sin engelskspråklige nettside Ynet.

Ifølge politiet er det også sterke nok bevis til å ta ut tiltale mot Milchan og Mozes for å ha bestukket statsministeren.

Nir Elias / Reuters / NTB scanpix

Nekter for korrupsjon

Netanyahu selv mener han er uskyldig.

– Jeg vil fortsette å lede staten Israel lojalt og ansvarsfullt så lenge dere, Israels borgere, velger meg som deres leder, sa Netanyahu i en TV-sendt tale tirsdag.

– Jeg er sikker på at i det neste valget vil jeg vinne deres tillit igjen, med Guds hjelp, fortsatte han.

Netanyahus advokat, Amit Hadad, sier at innstillingen fra politiet er basert på «falske» uttalelser og at summene politiet har lagt til grunn, er «overdrevet, ukorrekte, feilaktige og rett og slett uakseptable».