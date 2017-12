Nye FN-sanksjoner mot Nord-Korea enstemmig vedtatt

Nord-Koreas oljeimport er svært viktig for landets atomvåpen- og rakettprogram.

Vedtaket fredag betyr også at alle nordkoreanere som arbeider i utlandet, skal sendes hjem innen slutten av 2019. Titusener av nordkoreanere er sendt til Russland og Kina for å skaffe regimet inntekter. Ifølge FN-tjenestemenn arbeider de under slavelignende forhold.

Resolusjonsforslaget var utarbeidet av USA. President Donald Trump har truet Nord-Korea med total ødeleggelse hvis regimet ikke føyer seg. I forrige måned ba Trump Kinas president Xi Jinping om å kutte all oljeeksport til Nord-Korea. Nå har han fått Kina med på kraftige kutt.

Tredje strafferunde

Det er den tredje runden med sanksjoner mot regimet i Pyongyang i år, men så langt er det ingen tegn til at regimet er blitt mer samarbeidsvillig.

Landets leder Kim Jong-un har i stedet prøveskutt en rekke interkontinentale ballistiske raketter, hvorav den siste, som ble prøveskutt 28. november, har lang nok rekkevidde til at det amerikanske fastlandet kan rammes av et atomangrep.

De 15 rådsmedlemmene har vurdert forslaget siden torsdag, men sanksjonene som er vedtatt er ikke like omfattende som USA opprinnelig ønsket.

Amerikanerne ville i utgangspunktet forby all oljeimport og fryse internasjonal eiendom som tilhører Nord-Koreas regjering og Kim Jong-un.

Kutt i drivstoffimport

Det vedtatte forslaget innebærer at Nord-Koreas import av raffinerte oljeprodukter kuttes med nesten 75 prosent, noe som kan skape store drivstoffproblemer.

Samtidig blir importen av råolje begrenset til 4 millioner fat per år, det vil si et tak som er 2 millioner fat lavere enn i dag.

– Denne resolusjonen svir, sier Frankrikes FN-ambassadør François Delattre.

– Det at vi er så strenge som mulig i dag, er den beste motgiften mot krigsrisikoen, mener han.

Før møtet i Sikkerhetsrådet understreket FNs generalsekretær António Guterres at det var viktig at resolusjonen ble vedtatt enstemmig, slik at Kim får klar beskjed om at han må gi opp atomprogrammet.