Onsdag sto tre kvinner fram og anklaget grunnleggeren av det berømte plateselskapet Def Jam for voldtekt. Ifølge kvinnene skal voldtektene ha funnet sted mellom 1980 og 1990.

Simmons avviser alle anklager, og torsdag skrev han på Instagram at han for alvor vil begynne å forsvare seg og bevise at han er uskyldig. Sammen med teksten publiserte han et bilde av teksten «#NOTME», og viste til #MeToo-kampanjen.

Rihanna, Jay-Z og Kanye West er blant artistene i stallen til plateselskapet.