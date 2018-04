Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour og deres leder Jeremy Corbyn splittes og får krass kritikk fra både motstandere og partifeller for å ikke ta nok avstand fra antisemittisme i partiet.

En twitter-melding fra en av Corbyns partifeller, som stiller spørsmål ved en kommentar fra Corbyn fra 2012, har ført til en mediestorm de siste dagene.

– Det passer inn i bildet om at Corbyn er for radikal til å vurderes som statsminister. Den harde vinklingen mot ham kommer spesielt fra aviser på høyresiden som trenger dokumentasjon på at han ikke er valgbar, forklarer Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo (UiO) og ekspert på britisk politikk.

Nå tar Labour grep og skal få fart på retningslinjene de innførte i 2016.

Jeremy Corbyn mottar også kritikk i forbindelse med spiondramaet som utløste en internasjonal diplomatisk krise.

Det startet med et veggmaleri i 2012

Kommentaren Corbyn kom med i 2012 handler om at et veggmaleri i London laget av graffitikunstneren Mear One skulle fjernes. Det viser seks rike menn som spiller monopol på ryggen til de fattige. I bakgrunnen er «det altseende øyet».

Da bildet skulle fjernes, skrev kunsteren selv om det på Facebook. Corbyn spurte hvorfor og sammenlignet avgjørelsen med et annet veggmaleri som ble fjernet i USA fordi Lenin var i bildet.

Veggmaleriet i London tolkes som antisemittisk, men kunstneren selv kaller bildet en kommentar mot kapitalismen.

@lucianaberger @jeremycorbyn This mural is about class, not race, and labeling it as anti-Semitic is a divisive, self-interested political tactic used to shut down forward-thinking conversation and bog us down with old-world rhetoric. pic.twitter.com/osR8mELo72 — MEAR ONE (@mearone) March 23, 2018

Denne runden med kritikk kommer fra Corbyns partifelle, parlamentsmedlemmet Luciana Berger.

«Jeg har bedt om en forklaring på denne Facebook-kommentaren fra lederkontoret i dag tidlig. Jeg venter fortsatt på svar», skrev Berger på Twitter da hun tok opp igjen Corbyns kommentar fra 2012.

Labour svarte at Corbyn reagerte med ytringsfriheten som grunnlag, men : «Likevel er veggmaleriet støtende og har antisemittisk billedbruk, noe som ikke hører hjemme i vårt samfunn, og det var riktig at det ble fjernet».

Forklaringen var ikke tilstrekkelig for Berger.

– Uttalelsen tar ikke inn over seg hvor mye smerte som er knyttet til antisemittisme. Jeg kommer til å gå videre med dette, skrev Berger på Twitter.

The response from the Spokesperson is wholly inadequate. It fails to understand on any level the hurt and anguish felt about Antisemitism. I will be raising this further. — Luciana Berger (@lucianaberger) March 23, 2018

En lignende runde med kritikk kom i 2016. Da kom det frem at Naz Shah, et annet parlamentsmedlem fra Labour, hadde foreslått at israelere kunne flytte til USA og overlate landet til palestinerne. Også dette skjedde i sosiale medier.

– En rekke antijødiske uttalelser har fyrt opp rundt anklagene om antisemittisme i partiet siden den gang. Anklagene gikk også på at Corbyn ikke tok dette seriøst nok, skriver Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA) og ekspert på britisk politikk, i en e-post til Aftenposten.

ANDY RAIN / EPA

Palestina-spørsmålet splitter partiet

Mandag 26. mars samlet flere jødiske grupper seg til en demonstrasjon foran parlamentet med slagordet «Enough is Enough». Her var også flere parlamentsmedlemmer med, også fra Labour.

I tillegg har partiet mistet sentrale medlemmer. Blant dem er Christine Shawcroft, som til nylig var leder av partiets internrevisjon.

Situasjonen er vanskelig internt i partiet som splittes av Israel/Palestina-spørsmålet.

– Offisielt har ikke Labour en dramatisk holdning til Israel/Palestina-spørsmålet. De ønsker fred og forsoning, men på grasrotnivå og blant politikere som Corbyn har sympatisert med i flere tiår er det ganske radikal Israel-kritikk, sier Bratberg.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Jeremy Corbyn er ikke kjent for å være forsonende og var raskt ute med å beklage seg, men i løpet av de siste dagene har Corbyn beklaget seg i flere kanaler, blant annet i et brev til de største jødiske organisasjonene i landet, ifølge Vox.com

– Uansett hva han gjør, vil han kritiseres for at det ikke skjedde før og at det skjer fordi han blir presset. Det blir vanskelig for ham å gi noe godt svar, sier Bratberg.

Lover endring etter demonstrasjoner og intern strid

John McDonnel, finansministeren i opposisjonens skyggeregjering, sa i et intervju på BBC Radio 4-programmet Today at antisemittisme ikke vil bli tolerert i partiet, skriver The Guardian. Han lover at antisemittismen skal fjernes fra partiet.

– Vi innfører nye regler. De skulle vært på plass for lenge siden, men de vil komme nå under en ny generalsekretær, sa McDonnel ifølge The Guardian.

Det innebærer blant annet å følge anbefalingene fra «The Shami Chaklabarti Inquiry», retningslinjer partiet skulle innføre i 2016.

Ifølge McDonnel har ikke arbeidet med innføringen vært effektivt nok. At det har tatt to år før disse retningslinjene er kommet på plass, ser ikke Øivind Bratberg på som spesielt dramatisk.

– Det har vært en veldig kaotisk periode for partiet med en gedigen medlemsvekst, kontroversielle debatter, EU-spørsmålet og nyvalg. Jeg kan godt tenke meg at noen saker er blitt skjøvet til side, og det trenger ikke å være noe mer ideologisk som ligger bak enn det.

Toby Melville, Reuters/ NTB Scanpix

Samtidig viser en fersk undersøkelse gjort av YouGov blant over 1100 medlemmer av Labour at flertallet – 61 prosent – mener Corbyn har taklet anklagene om antisemittisme på en god måte, ifølge The Times. I samme undersøkelse svarte 80 prosent av de spurte at de mente han gjorde en god jobb som leder av partiet.

Undersøkelsen viser også at 47 prosent av de spurte mente at antisemittisme var et problem, men at «omfanget er overdrevet med vilje for å skade partiet og Jeremy Corbyn, eller for å stilne kritikk mot Israel», skriver The Times.