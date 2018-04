Studien ble publisert i fagtidsskriftet Lancet torsdag. Den baserer seg på tall fra 83 forskningsprosjekter i 19 land som har fulgt over 600.000 mennesker som drikker alkohol.

Konklusjonen er at folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken har større risiko for å dø tidligere enn dem som drikker mindre. I Norge regnes én enhet alkohol som en 0,33 cl flaske øl eller ett lite glass vin på 12,5 cl. Se faktaboks.

Ifølge The Guardian som har omtalt studien vil hvert ekstra glass over den anbefalte grensen forkorte livet med en halvtime. Studien viser at mer enn fem glass vin eller øl i uken øker risikoen for slag, aneurisme, hjertesvikt og død.

Anbefaler maks syv alkoholenheter

– Hvis du er bekymret for levetiden din, så ikke drikk mer enn syv drinker i uken, sier alkoholforsker David Jernigan ved John Hopkins University.

I Norge har myndighetene ingen offisielle anbefalte grenser for alkoholinntak, men Helsedirektoratet slår fast at man «ikke bør drikke alkohol for helsens skyld». De advarer både om langsiktig og kortsiktig helserisiko.

I USA anbefaler myndighetene kvinner til å ikke drikke mer enn syv enheter alkohol i uken, mens grensen for menn er 14 enheter i uken. I land som Spania og Romania er den øvre grensen for alkoholinntak, satt til 20 enheter i uken for menn.

Fakta: Alkoholenhet En standard alkoholenhet inneholder cirka 12 gram alkohol.

Eksempler på én alkoholenhet er:

En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol. %

Et lite glass vin (12,5 cl) på 12 vol. %

Et enda mindre glass sterkvin (7,5 cl) 20 vol. %

Et svært lite glass brennevin (4 cl) 40 vol. %

Alkoholinnholdet i en standard enhet varierer fra land til land. I Storbritannia inneholder én enhet eksempelvis ca. 8 g ren alkohol og i USA ca. 14 g ren alkohol. KILDE: avogtil.no

Lavere risiko for hjerteinfarkt, men større fare for andre hjerteproblemer

Forskerne fant høy risiko for slag, hjertefeil, og andre problemer i gruppen som ble klassifisert som tunge drankere. Dette kan trolig knyttes til at alkohol kan øke blodtrykket og kolesterolnivået, ifølge forskerne.

– Interessant nok hadde de som drikker mye lavere risiko for å få hjerteinfarkt, men den positive effekten av dette ble «spist opp» av de andre risikoene. Dermed er konsekvensene av å drikke mer enn syv enheter i uken mer negativ enn positiv, sier Angela Wood ved universitetet i Cambridge i England, som har ledet studien.

Har du tenkt å unne deg et glass eller to til helgen selv etter å ha lest denne saken?