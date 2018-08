Trump forbanner advokaten sin. Denne kvinnen (74) kan virkelig skape trøbbel for ham.

Forrige uke slo det ned som en bombe da president Donald Trumps advokat og ryddegutt, Michael Cohen, erklærte seg skyldig i en rekke lovbrudd. Ett av dem var å betale store summer til to kvinner for at de skulle holde munn om angivelige affærer med Trump før presidentvalget i 2016. Cohen hevdet at han gjorde det etter ordre fra Trump.

Samtidig sa Cohens advokat at dette bare var toppen av isfjellet, og at Cohen satt på viktig informasjon som han vil dele med Robert Mueller. Mueller leder granskningen av anklagene om russisk innblanding i sist presidentvalg. I tillegg skulle Cohen ha opplysninger som er relevante for en pågående etterforskning i staten New York.