Mann henrettet og korsfestet i Saudi-Arabia

Henrettelsen av Elias Abulkalaam Jamaleddeen fant ifølge det statlige Saudi Press Agency sted i Mekka mandag.

Jamaleddeen ble dømt til døden for å ha drept en kvinne fra Myanmar, og han ble også funnet skyldig i to innbrudd, et voldtektsforsøk og tyveri av våpen og ammunisjon.

Dødsdommen ble anket, men opprettholdt, og kong Salman undertegnet selv ordren om henrettelse, ifølge nyhetsbyrået.

Halshogging med sabel

Saudi-Arabia er blant de land i verden som henretter flest dødsdømte. Det skjer vanligvis ved halshogging med sabel på offentlig sted. Det er mer uvanlig at liket av den henrettede blir korsfestet og stilt fram på offentlig sted.

Saudi-Arabias statsreligion er i dag en fundamentalistisk form for sunniislam, wahhabisme, der de islamske sharialovene praktiseres strengt og kvinner har begrensede rettigheter.

Landet anklages også for mulige krigsforbrytelser i nabolandet Jemen, men regnes likevel som Vestens fremste allierte i Midtøsten.

Fakta: Saudi-Arabia * Saudi-Arabia er et eneveldig monarki med drøyt 32 millioner innbyggere. * Landet har siden 23. januar 2015 vært ledet av kong Salman, etter at halvbroren kong Abdullah døde. * I 2017 ble kong Salmans 31-årige sønn, Mohammed bin Salman, utpekt til kronprins. Han er også landets forsvarsminister. * Saudi-Arabias statsreligion er i dag en fundamentalistisk form for sunniislam, wahhabisme, der de islamske sharialovene praktiseres strengt. * Sharia er en blanding av lover og moralske normer. Det er ikke et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes tolkninger av Koranen og hadithene. * I Saudi-Arabia er det blant annet dødsstraff for drap og narkotikaforbrytelser. Henrettelser skjer offentlig ved halshogging. * Kvinner i Saudi-Arabia har begrensede rettigheter og pålegges blant annet å ha faren, broren eller ektemannen som verge. * Landets kvinner ble inntil i år nektet å kjøre bil, men kronprinsen opphevet forbudet. Kvinneaktivister kastes imidlertid fortsatt i fengsel.

– Målrettet undertrykkelse

Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman, som regnes som det autoritære kongedømmets de facto leder, har lovet omfattende reformer, men kaster fortsatt menneskerettsaktivister i fengsel.

Amnesty International oppfordret denne uka verdenssamfunnet, spesielt vestlige land som USA, Frankrike og Storbritannia, til å ta til orde mot regimet i Riyadh for å få slutt på «det drakoniske angrepet på og målrettede undertrykkelsen av menneskerettighetsforsvarere i landet».

– Verden kan ikke fortsette å se en annen vei mens denne ubarmhjertige forfølgelsen av menneskerettighetsforsvarere i Saudi-Arabia fortsetter, sa Amnestys kampanjeleder i Midtøsten, Samah Hadid.