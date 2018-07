Cuba får ny grunnlov uten ordet «kommunisme»

Grunnloven har med paragrafer som for første gang omtaler begrepet privat eiendom. Utenlandske investeringer blir omtalt som viktige for Cubas økonomiske vekst.

Det heter videre at framtidige presidenter kan sitte i maksimum ti år ved makten og at republikkens president ikke skal være samme person som den som leder statsrådet. Cuba gjeninnfører stillingen som statsminister, en post som ikke har vært i bruk siden 1976.

Til tross for denne normaliseringen fastslår grunnloven at kommunistpartiet skal være det eneste lovlige partiet på Cuba.

Innbyggerne på øya skal debattere reformene på offentlige møter i de neste tre månedene, før det holdes en folkeavstemning.

Ekteskap defineres som en frivillig union mellom to individer, snarere enn en mann og en kvinne, noe som åpner veien for likekjønnet ekteskap. Grunnlovens formulering på dette punktet har vært en kampsak for representanten Mariela Castro, datter av tidligere president Raul Castro.