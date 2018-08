Et høytrykk fra Sahara kan sende kvikksølvet til nye høyder denne helgen. Det er ventet temperaturer opp mot 47 grader i Spania og Portugal. Men også andre europeiske land har noen hete dager foran seg.

Fredag ble det meldt at to menn, en veiarbeider i 40-årene og en 78 år gammel pensjonist, har dødd av heteslag i Spania.

Ekstremt varmt i Portugal og Spania de neste dagene! 🌡️ vil stige til over 45 grader på lørdag. pic.twitter.com/GHWx4J4BFh — Meteorologene (@Meteorologene) August 2, 2018

På kvelden ble det kjent at en tilsynelatende hjemløs mann kollapset av heteslag på gaten i Barcelona og senere døde på sykehus. I flere byer, blant annet Madrid, ligger temperaturen nå på 40 grader og over.

I Portugal er det målt 45,2 grader ved byen Abrantes nordøst for hovedstaden Lisboa. Åtte steder ble lokale varmerekorder slått.

Reiseselskap mottar avbestillinger

– Den spanske rekorden ble satt i juli i fjor, og var på 47,3 grader. Den portugisiske ble satt i august 2003 og var på 47,4 grader, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Mette Skjerdal.

Europa-rekorden ble satt i Athen i 1977 og var på 48 grader.

Reiseselskaper som Thomas Cook og Alltours opplyser til det tyske nyhetsbyrået DPA at de har mottatt avbestillinger i siste liten, og at folk i stedet foretrekker å feriere ved Nordsjøen og de baltiske stater.

I et naturreservat i Budapest ble dyrene ifølge Reuters servert is-snacks. Mens et kjøpesenter i Finland åpner dørene for overopphetede kunder med behov for et kjøligere sted å sove.

Full beredskap

Spanske myndigheter har sendt ut OBS-varsler for 41 av landets 50 provinser. Landets varmerekord ble satt i juli i fjor, da det ble målt 46,9 grader i Cordoba sør i landet.

Også i Frankrike er det sendt ut advarsler. I hele 16 fylker er det oransje varsel, det neste høyeste beredskapsnivået.

I den tyske byen Düsseldorf måtte en kranfører berges ned fra 25 meter etter at han mistet bevisstheten i varmen fredag, melder nyhetsbyrået DPA. 40-åringen ble brakt til sykehus og er ikke i livsfare.

Langs andre deler av middelhavskysten er det ventet temperaturer opp mot 40 grader. Det gjelder strekningen fra grensen mot Spania og opp til Marseille og Avignon. Også i Rhônedalen går det mot svært hete dager, skriver avisen Le Figaro.

Kortvarig hete

Det er ikke uvanlig at denne delen av Europa rammes av hetebølge. Så sent som i juli fjor steg temperaturene til oppunder 45 grader i flere middelhavsland.

Noen uker senere kom hetebølgen «Lucifer» innover Europa. Den intense heten førte til dødsfall i Romania, Polen og i Italia.

Denne varmeperioden er imidlertid forventet å være kortvarig. Allerede mandag forventes temperaturene å stabilisere seg.

– De høyeste temperaturene er forventet lørdag og søndag, men de synker allerede på mandag. På tirsdag er de nede i 20–25 grader igjen, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Mette Skjerdal.

Mot normale temperaturer i Norge

Skjerdal tror ikke det er noen fare for at hetebølgen kommer hit.

– Nå har vi hatt det veldig varmt i hele Norge i en periode, og nå går vi over til litt mer normale temperaturer med under 20 grader mange steder. Østlandet venter fortsatt på nedbøren, og der vil vi fortsatt ha noenlunde høye temperaturer på mellom 20 og 25 grader.