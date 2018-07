Konsul: 17 lik funnet etter at demning brast i Laos

– Det er blitt funnet 17 omkomne så langt, men vi har ikke oversikt over hvor mange som er savnet, sier konsul Chana Miencharoen onsdag.

Lokale medier melder at flere hundre er savnet.

Ulykken skjedde mandag kveld ved et vannkraftverk som har vært under oppføring i Sanamxay i provinsen Attapeu sør i Laos. Dammen blir omtalt som en avlastingsdam for selve hoveddammen.

Fem milliarder kubikkmeter vann skal ha flommet ut, noe som tilsvarer snaut en tidel av den samlede vannmengden i Mjøsa. Vannmassene feide med seg hus og la landsbyer under vann. Over 6.000 mennesker er blitt hjemløse.