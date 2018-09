Først kom anklagene om voldtektsforsøk i tenårene fra Christine Blasey Ford. Så forteller Deborah Ramirez at Brett Kavanaugh skal ha blottet seg for henne. Felles for de to anklagene er at begge kvinnene hevder Kavanaugh var kraftig beruset da det skjedde.

Onsdag denne uken kom nyheten om at Kavanaugh beskyldes for å ha vært med på å dope ned jenter på fest for å begå seksuelle overgrep i ungdomstiden. Brett Kavanaugh har gjentatte ganger benektet både overgrepene og det voldsomme alkoholinntaket.

I et intervju med Fox News, sammen med kona Ashley Estes Kavanaugh, forklarer dommeren at ungdomstiden var preget av sport, skolearbeid og såkalte samfunnsnyttige prosjekter (service projects). Kavanaugh innrømmer at han iblant drakk alkohol under studietiden, men aldri så mye at det svartnet for ham.

Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

– Han drakk mer enn andre, var snøvlete og gikk ustøtt

Nye kommentarer fra flere av hans medelever fra studietiden på Yale University viser til helt andre drikkevaner. Flere hevder at Kavanaugh lyver om alkoholinntaket da han var universitetsstudent.

Liz Swisher, som gikk på universitet med Kavanaugh, beskriver dommeren som en «sloppy drunk».

– Jeg vet dette fordi jeg at jeg drakk med ham. Jeg så på at han drakk mer enn andre. Han ble snøvlete og gikk etter hvert ustøtt, sier Swisher til The Washington Post.

– Aldri så interessert i å bli full

En annen kvinne, Lynne Brookes, stiller seg bak Swishers beskrivelser. Brookes mener Kavanaugh forsøker å fremstille seg som en «uskyldig korgutt» i intervjuene han har gjort i løpet av de siste dagene. Hun forteller om en situasjon fra universitet der hun husker å ha møtt Kavanaugh utenfor Sterling Memorial Library.

– Han var kledd i superhelt-kappe og fotballhjelm. Han svaiet og klarte ikke å holde balansen. Han hinket, holdt seg i skrittet og sang, forteller hun.

Andre venner fra universitetstiden bekrefter at Kavanaugh drakk alkohol, men aldri til det punkt at han ble snøvlete og ustø.

– Noen gutter taklet alkoholen bedre enn andre, og Brett klarte alltid å holde seg fattet. Han var aldri så interessert i å bli full, sier Tom Kane om Kavanaugh til The Washington Post.

JOSHUA ROBERTS / Reuters / NTB scanpix

Mulig avstemning i Senatet

Swisher og Brookes beskrivelser av Kavanaughs drikkevaner og oppførsel i beruset tilstand er særlig interessant sett i sammenheng med anklagene mot ham. De sammenfaller med Christine Blasey Fords beskrivelser av det angivelige voldtektsforsøket, som skal ha skjedd da de begge var i tenårene. Her sier nemlig Ford at Kavanaugh var full og ustø da voldtektsforsøket skjedde.

I praksis blir det Kavanaughs ord mot Fords når de to vitner i Senatet torsdag – og alkoholinntak på videregående og universitet antas å bli et sentralt tema i høringen.

I etterkant av høringen torsdag skal det holdes en avstemning i Senatets justiskomité på fredag. Avstemningen vil avgjøre om komiteen godkjenner Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer. Dersom dette resulterer i et «ja» til Kavanaugh, vil det bli en ny avstemning i hele Senatet. Ifølge Reuters kan denne skje så tidlig som tirsdag neste uke.

JIM BOURG / Reuters / NTB scanpix

Møter motstand fra flere kanter

President Donald Trump har vært innstilt på at Kavanaugh skal innta plassen som høyesterettsdommer innen første oktober. I tillegg haster det for republikanerne å få besatt posisjonen i god tid før mellomvalget, som skjer i november.

Samtidig som republikanerne haster frem valget av høyesterettsdommer, jobber demokratene for å forsinke prosessen. Senator Patty Murray, demokrat, har uttalt på Twitter at han anser historiene som nå kommer frem for å være «forferdelige og skammelige». Murray mener en avstemning om Kavanaugh er i ferd med å skje altfor tidlig.

– Republikanerne snakker allerede om å haste frem en avstemning – før høringen har skjedd, før det er blitt etterforsket, og fremdeles er det flere kvinner som står frem og deler opplevelsene sine.

Republicans are already talking about rushing to a vote—before we even got to this hearing, before there is an investigation, and while women are sharing more stories.



It’s disgusting, it’s disgraceful—and women across the country are paying attention. #BelieveSurvivors — Senator Patty Murray (@PattyMurray) September 25, 2018

Etter at anklagene om nedoping av kvinner kom frem onsdag, har demokratene i Senatets justiskomité undertegnet et brev der presidenten bes om å trekke nominasjonen av Kavanugh som høyesterettsdommer.

– Hvis ikke Kavanaugh trekker seg, så bør i det minste høringen og avstemningen bli utsatt, mens FBI undersøker alle disse påstandene, skriver The Hill.

Også på den republikanske siden er det flere som kan sette kjepper i hjulene for valget av høyesterettsdommer. Republikanerne har 51 av 100 seter i Senatet. Både senator Lisa Murkowski og senator Susan Collins anses for å kunne avgjøre en avstemning. Murkowski har denne uken uttalt at hun mener FBI bør etterforske anklagene om seksuelle overgrep.

– Vi er nå kommet til et punkt der det ikke lenger handler om hvor vidt Kavanaugh er kvalifisert til jobben som høyesterettsdommer. Dette handler om hvor vidt en kvinne som på et tidspunkt i livet har vært et offer, har rett til å bli hørt og trodd på, sier Murkowski til The New York Times.

Collins sier til New York Times at hun ikke har bestemt seg når det gjelder avstemningen om Kavanaugh, og vil derfor følge nøye med i torsdagens høring.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Utålmodig president

En representant for Det hvite hus melder at presidenten er frustrert over forsinkelsene. Det skriver The Wall Street Journal.

I løpet av uken har Trump flere ganger lagt ut meldinger på Twitter der han kritiserer kvinnene som anklager Kavanugh for overgrep. Natt til torsdag var det advokaten til den tredje anklageren som fikk gjennomgå. Trump skriver i en Twitter-melding at han mener Michael Avenatti, kvinnens advokat, er oppmerksomssøkende og at anklagene som kommer frem er falske.

Inntil onsdag har presidenten vært konsekvent i sin holdning til Kavanaugh. Så ble det klart at Trump er åpen for å trekke nominasjonen av Kavanaugh til ny høyesterettsdommer.

– Jeg kan alltid overbevises. Hvis jeg trodde han var skyldig i noe sånt som dette, ja, helt klart. Jeg vil følge med, sier Trump.