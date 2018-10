Limousinen i dødsulykken i New York besto ikke teknisk kontroll

Politiet arbeider med å undersøke hva som forårsaket ulykken i småbyen Schoharie i delstaten New York, lørdag ettermiddag lokal tid.

Det er antatt at limousinen holdt høy hastighet da den kjørte gjennom et T-kryss og kræsjet i en parkert SUV. Alle de 18 passasjerene, inkludert sjåføren, døde. I tillegg omkom to tilfeldige forbipasserende.

Hans Pennink, AP / NTB scanpix

Ifølge Cuomo var 19-seteren utstyrt med noen setebelter, men det er uklart om disse ble brukt. Guvernøren sier også at sjåføren manglet nødvendig sertifikat for slike kjøretøy, i tillegg til at limousinen ikke hadde bestått en kontroll som undersøkte understell, fjæring og bremser.

Etterforskningen vil vise om sjåføren forsøkte å bremse. Det er ikke funnet bremsespor, men styreleder Robert Sumwalt i den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) sier det kan skyldes værforholdene eller ABS-bremsene.