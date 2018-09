Frode Bergs advokat etter etterretningssiktelse mot russer i Norge: – Kan være dramatisk viktig

Arrestasjonen og fengslingen av en russisk statsborger mistenkt for ulovlig etterretningsvirksomhet, kan få avgjørende betydning for Frode Berg.

Det sier Bergs advokat i Moskva til Aftenposten. Berg sitter i fengsel i Moskva, etter at han ble arrestert i Moskva og siktet for spionasje i desember i fjor.

– Dersom vedkommende som norsk politi har arrestert er en agent, så er dette en veldig stor fordel for Frode Berg, sier Novikov.

Ifølge PST er den 51 år gamle russeren siktet for etterretningsvirksomheter mot statshemmeligheter. Den siktede russeren stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser forsvarer Hege Kristine Aakre.

Dan P. Neegaard

– Nå er tiden kritisk for russerne

Etter ni og en halv måned i Lefortovo-fengselet, ser Bergs russiske forsvarer nå langt mer optimistisk Bergs situasjon.

– Tiden er kritisk for russiske myndigheter, dersom det er riktig at norsk politi har tatt en agent, sier Novikov.

Han viser til at fra et russisk ståsted vil det være ønskelig at den russiske statsborgeren slipper fri fra norsk varetekt så raskt som mulig for at skaden ikke skal bli større enn nødvendig.

– De vil ikke at agenten blir værende i forvaring. Da risikerer man å miste informasjon i avhør. Hvis Russland foreslår å bytte Berg i morgen og Norge sier ja, kan denne saken nå løses veldig raskt uten mellomledd, sier Novikov.

– Hvis dette viser seg å være riktig, så blir jeg veldig mye mer optimistisk. Dette er en veldig stor fordel for Frode Bergs sak.

Berg fortsatt under FSB-etterforskning

Berg ble arrestert utenfor sitt hotell i Moskva 5. desember i fjor med to konvolutter og 3000 euro.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB hevder Berg jobbet for norsk etterretning, og at pengene var betaling til russiske agenter som spionerte for Norge.

22. april innrømmet Frode Berg at han var kurer for norsk etterretning. Men han har avvist at han forsto hva han var med på.

Den russiske sikkerhetstjenesten har flere ganger sagt at etterforskningen nærmer seg slutten.

– Vi har fått høre flere ganger at etterforskningen skulle være ferdig i august, men nå er det 23. september og vi vet fortsatt ingenting, sier Novikov.