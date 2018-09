Begge har ført de konservative mot høyre. Den ene blir møtt med beundring, den andre med avsky.

Da Østerrikes unge forbundskansler Sebastian Kurz onsdag kveld ønsket EUs stats- og regjeringssjefer velkommen til Mozarts vakre fødeby Salzburg, var det hans første store opptreden på den europeiske scenen.

Østerrike leder EUs roterende formannskap dette halvåret. Det bruker alpelandet for alt det er verdt. Og for Kurz’ tilhengere handler det om noe større: EU-toppmøtene er scenen der Kurz skal vise seg frem som en leder av europeisk format. I konservative kretser i Wien snakker man allerede om Kurz-effekten: «In Europe we are somebody again».