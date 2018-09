Nå er det «kald krig» over kanalen: «EUs skitne rotter» og andre fornærmelser hagler etter tidenes katastrofe-toppmøte

På motsatt side står en «vegg» med 27 EU-ledere, som ifølge britisk presse har ydmyket britene på det groveste.

Churhills berømte «darkest hour»-sitat blir gjerne spart til de store anledningene. Men etter denne ukes EU-toppmøte i Salzburg, har sitatet igjen funnet veien til førstesidene i britiske aviser.

– Vi krever å bli behandlet med respekt

Tilbake i London følte en hardt presset Theresa May behov for å meddele hele det britiske folk at den behandlingen britene hadde fått i Salzburg var uakseptabel.

– Vi krever å bli behandlet med respekt, sa hun.

Det som har opprørt britene mest, er uttalelser fra EU- president Donald Tusk og Frankrikes president Emmanuel Macron. Det var uttalelser som kom utenfor møterommene og i sosiale medier.

– Et rent bakholdsangrep, skriver blant annet The Guardian.

Mobber May

Først skal Donald Tusk ha sablet ned den britiske regjeringens brexit-plan og gjort det tindrende klart at den simpelthen ikke er mulig å gjennomføre. Deretter skal han ha lagt ut et bilde på Instagram hvor han forsøker å friste Theresa May med kaker. Til bildet har han lagt til følgende tekst: «Sorry – no cherries».

Uttrykket «no cherry-picking» spiller på det såre punktet om at britene ikke kan plukke ut EU-godbitene og takke nei til forpliktelsene i EU-samarbeidet. Instagram-posten var ment humoristisk, ifølge Tusk. Men på britisk side ble dette oppfattet som en særdeles dårlig spøk, spesielt fordi Theresa May har diabetes og absolutt ikke spiser kaker.

«EUs skitne rotter»

Deretter skal Frankrikes president Emmanuel Macron, følge Reuters, ha hengt seg på Tusk og sagt at britene kan glemme den såkalte «Chequers» -britenes forslag til EU-avtale.

Han karakteriserte de ivrigste Brexit-forkjemperne som «løgnere». Det fikk det til å svartne for den hardtslående tabloiden The Sun, som fredag brukte hele førstesiden på denne tittelen: «EUs skitne rotter», med bilder Tusk og Macron.

Den skotske utgaven av The Sun kjørte også en klassiker:

Skittkastingen stoppet ikke der. Både de seriøse britiske mediene -og tabliodene -veltet seg i negative karakteristikker av EU-partnerne over kanalen.

«Salzburg-katastrofen» var oppslaget i The Independent». «Ditt Brexit er ødelagt», meldte Daily Mirror, med bilde av Theresa May. «Ydmykelse for May etter at EU vraker Brexit-planen», var overskriften i The Times.