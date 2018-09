Nord- og Sør-Korea forsøker å løsne på fastlåst situasjon

President Moon Jae-ins spesialutsending Chung Eui-yong leder delegasjonen som skal diskutere hvordan man kan gjenoppta nedrustningen på Koreahalvøya og opprette varig fred. Samtalene er i gang onsdag, men utover det gis det ingen detaljer om innholdet fra offisielt hold.

Utsendingen har angivelig med seg et forslag som innebærer at Nord-Koreas leder Kim Jong-un forplikter seg til å legge fram en liste over kjernefysiske våpen og fissilt materiale, noe USA skal ha krevd, i bytte mot at Koreakrigen erklæres for over.

Krigen varte i praksis fra 1950 til 1953, men er ikke erklært over, det er kun inngått våpenhvile.

USAs president Donald Trump og Kim kom til en vag enighet om atomvåpennedrustning i juni i år da de to møttes, men siden det har ting gått i stå. to måneder senere konkluderte Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) med at ingenting indikerer at Nord-Korea har stanset sin kjernefysiske aktivitet.

Trump måtte avlyse utenriksminister Mike Pompeos reise i forrige uke til Nord-Korea på grunn av mangel på framgang i prosessen. For en uke siden, da Japans årlige forsvarsanalyse ble presentert, kom det fram at tross alle diplomatiske framstøt det siste året, anser Japan fremdeles Nord-Korea, landets handlingsmønster og våpen som en overhengende far og alvorlig trussel.

Til tross for at situasjonen nå synes å ha låst seg, sa Trump tirsdag til president Moon på telefon at han har håp om at samtalene i Pyongyang skal føre fram.