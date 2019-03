Demokrater vil ikke la Fox News holde debatt

Demokratene mener det er «upassende forhold» mellom Fox News og president Donald Trump.

Tom Perez, som leder Demokratenes partiapparat, sier i en uttalelse til blant andre Washington Post at «nettverket ikke er i stand til å være vert for en rettferdig og nøytral debatt for våre kandidater». Han viser til en artikkel i tidsskriftet New Yorker som hevder å avdekke bånd mellom Trump, hans administrasjon og Fox News.

Trump svarer på uttalelsen på Twitter onsdag kveld. Der skriver han at han vil gjøre det samme med «Fake News Network og de radikale venstre-demokratene i debattene» før selve presidentvalget.

Fox News-toppen Bill Sammon har spurt partiet om å revurdere boikotten. Han fremhevet blant annet framtredende journalister som jobber for kanalen og mener de er en del av det «beste debatt-teamet i bransjen».

Fox har blitt betraktet som en kanal som ligger til høyre på den politiske skalaen og anses for å støtte Trump.

Demokratene har sagt at NBC og CNN burde holde debattene. Det er ventet at flere kringkastere blir inkludert etter hvert.