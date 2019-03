Vi snakker om en storhetstid i britisk populærkultur: 1990-tallet, gjerne omtalt som «Cool Britannia».

Og i rekken av nasjonale ikoner britene var stolte av, sto bilen Morris Mini.

I britisk produksjon i mange tiår. Brukt som rekvisitt i kongelige brylluper, i filmer om James Bond, og ikke minst i markedsføringen av Mr. Beans elleville jubileumsfeiring. Dog var dette lillebroren, Mini Cooper. Mindre, men like elsket.

Men bare uker før Storbritannia skal forlate EU, står ikoner for fall, bilindustrien har panikk og konsekvensene av brexit blir ubehagelig synlig for briter flest.

Fakta: Cool Britannia Begrepet er mest kjent som kulturelt begrep på 1990-tallet, men er inspirert av musikk, mote og kunst fra 1960-tallet. På 90-tallet ble Cool Britannia forbundet med ungdomskultur og optimisme. Fra 1993 var økonomien var i kraftig vekst, arbeidsledigheten lav. Europamesterskapet i fotball i 1996 ble arrangert i England under mottoet «The football is coming home». David Beckham herjet på fotballbanen og britiske artister hitlistene: Oasis, Blur, Pulp, Suede, Supergrass og Spice Girls. I mars 1997 viet Vanity Fair hele coveret til Cool Britannia, med overskriften: «London Swings! Again».

Fakta: Morris Mini Ble opprinnelig laget av Morris Motors, et britisk selskap etablert i 1919. Etter en serie sammenslåinger ble selskapet endel av BMW for 25 år siden. Produksjonen av Mini foregår i dag i Crawley utenfor Oxford. Fabrikken har 4500 ansatte.

– Et blodbad

Det britiske næringslivet har de siste månedene veldig tydelig påpekt at brexit vil gjøre vondt. Fryktelig vondt. Den største frykten er at Storbritannia om snaut tre uker skal forlate EU uten en avtale. Selve skrekkscenarioet.

Det er særlig den eksport- og importavhengige industrien som frykter konsekvensene:

Frykt for tilgang på reservedeler.

Mangel på én reservedel er nok til å stoppe produksjon av en hel bil.

Frykt for nye tollsatser og høyere avgifter.

– Det kommer til å bli en blodbad for industrien, sier Aston Martins toppsjef, Andy Palmer.

Morris Mini forlater hjemlandet?

Denne uken ble det kjent at BMW, som eier Rolls-Royce og Morris Mini, vurderer å flytte produksjonen av Morris Mini til Nederland.

I dag ligger Morris-fabrikken rett utenfor Oxford. Det vil i verste fall bety at 4500 mister jobben, og 100 års bilproduksjon vil være historie.

– Hvis vi ender opp med et «worst-case scenario», det vil si ingen avtale, vurderer vi seriøst å flytte Morris Mini-produksjonen ut av Storbritannia. Nederland er et av landene vi vurderer, sier Harold Krueger, toppsjef i BMW.

Fabrikken produserte 234.000 biler i fjor.

Dette føyer seg bare inn i rekken av dårlige nyheter for den britiske bilindustrien.

Nissan varslet nylig at de ikke lenger ønsker å produsere X-Trail, en SUV-modell, i Storbritannia.

Honda stengte i februar hele fabrikken i Swindon. 3500 mistet jobben.

Toyota varslet at de avventer en investeringsbeslutning om å bygge en ny fabrikk i Derby.

Jaguar Land Rover, Honda og Ford har satt alle investeringsbeslutninger på vent.

Rolls-Royce har satt alle investeringer på vent. De har en fabrikk i Goodwood med 8000 ansatte.

Økte kostnader

– Vi kan ikke garantere at britiske jobber er sikret før vi vet utfallet av brexit, sa Toyotas Europa-sjef, Johan van Zyl, på en stor bilmesse i Genève denne uken. Toyota har to store fabrikker i Storbritannia. En i Derby med 2600 ansatte og en i Deeside med 600 ansatte.

Bilindustrien mener også at en utsettelse av brexit bare forlenger pinen.

Statsminister Theresa Mays svar er enkelt:

– Den beste måten å levere forutsigbarheten og sikkerheten bilbransjen etterlyser, er å stemme for brexitavtalen 12. mars.

Labours skyggeminister er ikke imponert:

– Usikkerheten, forårsaket av regjeringens skandaløse brexitforhandlinger, har allerede gjort skade i et omfang det ikke er mulig å måle, sier Rebecca Long- Baily.

Det holder ikke lenger med Spice Girls

Også en rekke andre store internasjonale selskaper har varslet at de vurderer å forlate Storbritannia. Blant disse er Airbus, Siemens, Bombardier, Sony, Panasonic, P & O og JP Morgans.

Flygiganten Airbus har hovedkontor i Toulouse, men sysselsetter over 14.000 i Storbritannia.

Mange bank- og finansieringsselskaper har allerede flyttet fra London til Dublin i Irland.

En undersøkelse fra The Institute of Directors bekrefter pessimismen. Her er 1200 bedriftsledere spurt om de har planer om å flytte bedriften. 16 prosent hadde allerede slike planer og ytterligere 13 prosent vurderte aktivt å flytte.