Trump-rådgiveren har vært en av USAs mest omstridte politikere de siste ukene. Selv sentrale republikanere har fått nok.

– Så lenge Stephen Miller har ansvaret for å forhandle om innvandring, kommer vi ingen vei, sa senator Lindsey Graham i helgen.

Seniorrådgiver Stephen Miller (32) er i dag en av få av de høytstående rådgiverne som har overlevd gjennom Donald Trumps første år i Det hvite hus. Og han har nå fått stor innflytelse i Det hvite hus, spesielt i innvandringsspørsmål, skriver amerikanske medier.

Mandag ble nedstengningen av de føderale myndighetene avblåst etter at Denokratene og Republikanerne ble enige om et midlertidig budsjett. Forutsetningen var at Republikanerne gikk med på å diskutere innvandring.

Strid om «drømmerne»

Miller står midt i striden om de såkalte «drømmerne», rundt 700.000 personer som ble tatt med til USA av sine foreldre da de var barn. Siden foreldrene var ulovlige innvandrer, har heller ikke «drømmerne» permanent oppholdstillatelse, til tross for at de har vært nesten hele livet i USA.

Trump avsluttet i fjor forgjengeren Barack Obamas beslutning om å la «drømmerne» bli, det såkalte DACA-programmet. Dermed står flere av dem i fare for å bli kastet ut om det ikke blir fremforhandlet en løsning.

Saken er nå en fanesak for Demokratene. Hos Republikanerne vil også mange la «drømmerne» bli, og Trump har selv indikert at han ikke ønsker å kaste dem ut. Men Republikanernes innvandringskritiske fløy er sterkt kritiske.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Saboterte kompromiss

Grahams uttalelse om Miller kom kort tid etter at Graham og hans demokratiske kollega Dick Durbin ble kalt inn til et møte med Trump i Det ovale kontor. De to senatorene skulle orientere om et forlik de hadde fremforhandlet om «drømmerne».

Miller var imidlertid redd for at Graham og Durbin skulle få Trump med på en avtale som ikke ville falle i god jord blant Trumps innvandringskritiske velgere. Da de to senatorene kom til Det hvite hus, hadde Miller invitert flere republikanerne som delte hans bekymring, skriver blant andre The Washington Post.

Dermed ble det tatt opp mange motforestillinger mot kompromisset, som så ble lagt dødt av Trump. Det var under dette møtet presidentens omstridte uttalelse om «shithole countries» – fritt oversatt «drittland» – falt.

– Jeg har snakket med presidenten, og hjertet hans er på rett sted i denne saken. Han har en god forståelse for hva som er salgbart. Hver gang vi har et forslag, blir det stanset av folk i staben hans, utdypet senator Graham i sin kritikk.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Det har gått ett år siden Donald Trump ble tatt i ed som USAs president. Her kan du se oppsummeringen av Trump-året i bilder.

Har stanset innvandringsreform før

Miller har i en årrekke vært en «hardliner» med ytterliggående standpunkt i innvandringsspørsmål.

I 2013 var han en viktig spiller i kulissene da et forsøk på en omfattende innvandringsreform strandet i Senatet. Den gang jobbet Miller for Jeff Sessions, senatoren som ledet motstanden mot reformen. Sessions er i dag justisminister.

Sammen med sjefstrateg Steve Bannon var han også hjernen bak Trumps innreiseforbud for folk fra en rekke muslimske land.

Han førte også innsettelsestalen i pennen. Der beskrev den ferske presidenten et USA med alvorlige problemer, og Trump lovet å stanse det han kalte det «amerikanske blodbadet».

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Etter at Bannon forsvant ut av Det hvite hus, har Miller vært den mest fremtredende av rådgiverne som har utspring i det nasjonalistiske og sterkt innvandringskritiske miljøet på høyre fløy.

Kranglet med TV-anker

Sist Miller havnet i medienes søkelys, var etter et opphetet intervju med CNNs ankerstjerne Jake Tapper. Det ble til slutt ble så ampert at Tapper avbrøt intervjuet.

– Gi meg tre minutter til å si sannheten om den Donald Trump jeg kjenner, sa Miller i en av sine angrep på CNN.

– Jeg har kastet bort nok av seernes tid, sa til slutt Tapper.