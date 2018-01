Minst 14 drept i massakre på nattklubb i Brasil

– Vi kan bekrefte at 14 er drept, sier sikkerhetsminister Andre Costa i delstaten Ceara på en pressekonferanse lørdag.

Flere overlevende ligger ifølge ham alvorlig såret på sykehus i delstatshovedstaden Fortaleza. Avisa Diario do Nordeste siterte tidligere lørdag politikilder som oppga at minst 18 var drept, og at de fleste av ofrene er kvinner. Tallet ble siden nedjustert.

Minst seks mennesker ble såret, deriblant en tolv år gammel gutt, opplyser en talsperson for sykehuset Institut Frota.

«Brutalt»

Angrepet i Fortaleza skjedde natt til lørdag lokal tid da væpnede menn ankom nattklubben Forro do Gago i tre kjøretøy.

– Det er et brutalt åsted, en massakre. Noe du aldri ser i Ceara, sier en ikke navngitt politibetjent til nettavisen G1.

Massakren skjedde i bydelen Cajazeiras, i nærheten av fotballstadionet Arena Castelao, som ble brukt i VM i 2014.

Lokale medier melder at angrepet skjedde i forbindelse med en kamp om territorium mellom rivaliserende narkobander. Politiet har imidlertid ikke gått ut med noen teori.

– Etterforskningen pågår fortsatt, sier sikkerhetsminister Costa.

Over 5.000 drap

I delstaten Ceara ble det i fjor registrert over 5.100 drap, nesten 50 prosent mer enn i 2016. De fleste drapene antas å være knyttet til narkogjenger.

Politistyrkene er blitt rammet av nedskjæringer som følge av den store budsjettkrisen i Brasil, og sikkerhetssituasjonen har derfor forverret seg flere steder i landet.