I årevis avdekket Dmitrijev Stalins forbrytelser. Nå blir han selv politisk forfulgt, hevder menneskerettsaktivister.

Etter tre timers båttur fra Kem ved Kvitsjøen får man øye på de lave og skogkledde Solovetskij-øyene. På den største øya ligger en enorm, hvit borg med mange ortodokse kirker, som et eventyrslott med utallige spir og løkkupler. Dette er et av Russlands vakreste steder, dekket med grønne furutrær og enger som er fulle av blomster og ville bær. Om vinteren blir de omdannet til et frossent eventyrland.

Øyene, kjent i Russland som Solovki, har en brutal historie. Fra 1923 til 1939 var de hjem til en av de første og mest fryktede konsentrasjonsleirene i Sovjetunionen, utførlig skildret av Aleksandr Solzjenitsyn i hans store verk «GULag-arkipelet». Mange av de innsatte her var forfattere, kunstnere og intellektuelle.