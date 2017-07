Putin slår tilbake mot nye amerikanske sanksjoner

USA vedtok i natt en ny rekke sanksjoner mot Russland. Nå slår den russiske presidenten Vladimir Putin tilbake, melder Reuters.

Russiske myndigheter har gitt amerikanerne beskjed om å skjære ned på antallet ansatte ved ambassaden og generalkonsulatet til 455, tilsvarende antallet russisk personell i USA.

Russland legger samtidig beslag på noen eiendommer som blir benyttet av amerikanske diplomater, inkludert en feriebolig og et lager.

Putin sa torsdag at Russland har vist tilbakeholdenhet overfor det han har kalt anti-russisk hysteri i USA, men at landet ikke i all evighet vil kunne tolerere den amerikanske uforskammetheten uten å svare.

De varslede sanksjonene mot Russland har fått mye kritikk. EU har uttrykt bekymring for forslaget, og ifølge nyhetsbyråene AP og Reuters falt de heller ikke i god jord hos Trump.