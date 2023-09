Putin gikk løs på museumsdirektøren. Og avslørte hvordan han vil få russerne til å krige.

Putin snakker nå desto mer om «nazistene i Kyiv». Det er ikke tilfeldig, sier ekspert.

Putin deltok digitalt på en konferanse med organisasjonen Pobeda denne uken. Der ga han sin begrunnelse for angrepskrigen mot Ukraina. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 18:46

Kortversjonen Russlands president Vladimir Putin ydmyket en museumsdirektør under en videokonferanse.

Putin bruker begivenheter fra Andre verdenskrig i sin retorikk for å legitimere den pågående krigen mot Ukraina, ifølge forsker og historiker Øivind Kopperud.

Putins fokus på nazistenes jødeforfølgelse handler om krigens utvikling, og hans beskyldninger mot Ukraina øker etter hvert som krigen blir råere.

Aleksandr Sjkolnikov er nok vant til å være sjef. Han er tross alt museumsdirektør. Men denne uken ble han satt på plass som en skolegutt. Og det av sjefen over alle sjefer i Russland.

Under en videokonferanse satte Vladimir Putin øynene i museumsdirektøren.

Putin: Hvor mange jøder ble drept i Ukraina av nazistene og deres medsammensvorne?

Museumsdirektør: Eh, jeg vet ikke helt, Vladimir Vladimirovitsj.

Putin: Da skal jeg fortelle deg det. 1,5 millioner mennesker. Kvinner, eldre, barn. 25 prosent av alle ofrene. Og hvem sto bak dette?

Museumsdirektør: Vel, faktisk, dette var vel ukrainerne selv ...

Putin: Hvilke ukrainere?

Museumsdirektør: ...

Putin: HVILKE ukrainere?

Museumsdirektør: Hva mener du? I hvilken sammenheng?

Putin: I den rette betydningen av ordet.

Museumsdirektør: Eh, vel, hm.

Putin: Hvilke ukrainere sto bak dette?

Museumsdirektør: Det var nazistene.

Putin: Ja. Og det var ikke bare dem. Det var medsammensvorne, som sjefrabbineren også har snakket om. Og tyskerne, til og med SS soldatene ville ikke være med på denne massehenrettelsen. Dette er essensielt for å forstå dagens situasjon. Derfor må du kunne dette.

Museumsdirektøren ser beskjemmet ut.

Se hele videoen på russisk her. Den uavhengige russiske avisen Meduza har gjengitt samtalen i skriftform.

Hva har Putin å tjene på å ydmyke en av sine egne?

Aleksandr Sjkolnikov, museumsdirektør ved Fedrelandskrigsmuseet, ble grundig spurt ut av Putin. Vis mer

– Henger ikke på greip

– Det han sier, er jo absurd, sier Øivind Kopperud. Han er forsker og historiker ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

– Det stemmer at mange ukrainere deltok i folkemordet på jødene. Men å forsøke å gjøre dagens ukrainere ansvarlige for folkemordet på jødene, er noe han utelukkende gjør for å legitimere sin egen uhyrlige krig. Det er interessant også at han her fratar også de tyske nazistene ansvaret. Overalt i Europa hadde Nazi-Tyskland medhjelpere i mange land – så også Ukraina dessverre, sier han og understreker:

– Allikevel blir det at Putin bruker noe som skjedde under andre verdenskrig for å rettferdiggjøre en blodig angrepskrig i dag, helt absurd.

Kopperud mener at uttalelsen likevel er interessant av to hovedgrunner:

1. Krigens gang

Da Putin gikk til krig, begrunnet han den blant annet med en demilitarisering og denazifisering av Ukraina.

Sistnevnte er blitt latterliggjort i Vesten. For det første er det bevist at Putin selv har nynazistiske grupper som kjemper for seg. For det andre har den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, selv jødisk bakgrunn.

Men Putin fortsetter å male på det samme budskapet. «Meduza» skriver at Putin nå har nådd et nytt nivå i sin retorikk.

Kopperud mener at Putins fokus på nazistenes jødeforfølgelse handler blant annet om krigens gang.

– Putin klarte ikke å ta Kyiv i et lynangrep. Krigen blir nå råere og råere. Ettersom tiden går trenger Putin flere og sterkere grunner til å rettferdiggjøre krigen, sier forskeren.

Han mener at det er grunnen til at dette budskapet nå kommer i økende grad.

– Samtidig blir dette veldig enkelt å gripe. Det å gjøre alle motstandere til nazister, ligger dypt forankret i en tradisjonell sovjetisk diskurs som Putin er sterkt preget av. Dette føyer seg også inn i hvordan Putin i mange år har skreddersydd historien slik at den passer til hans autoritære nasjonalisme, sier han.

Som i St. Petersburg i sommer da Putin sa at Zelenskyj ikke var jøde og kalte ham for en «skam for det jødiske folket».

For uttalelsen høstet han stor applaus.

– Dette er en uttalelse rettet mot den russiske befolkningen, og et forsøk på å legitimere krigen. Putin vil fremstille det som at han til og med kjemper jødenes kamp. Trolig bryr han seg ikke om at resten av Europa ikke tar han på alvor og ler, sier Kopperud.

Men det er ikke alle som ler. Og det bekymrer eksperten.

2. Putin spiller på velkjente og farlige konspirasjonsteorier

Kopperud har registrert stadig flere historier om «jøden Zelenskyj» i miljøer flere steder i Europa.

– Putin fremstiller det som om Zelenskyj er en jøde som blir brukt som marionett av Vesten. Men i mange miljøer er det omvendt. Her er det jøden Zelenskyj som styrer de andre, sier han og utdyper:

– Dette kobles sammen med jødiske konspirasjonsteorier om at det finnes et jødisk nettverk som styrer verden. Dette spres ved hjelp av sosiale- og alternative medier. Putin prøver og spre tvil om Zelenskyjs troverdighet til langt flere enn russere som trenger å en begrunnelse for krigen, sier han.