Ny bok: Dobbeltagenten som avslørte henne, skulle drepes i Miami. – Putin har ikke lenger noen sperrer.

I 2010 rullet FBI opp et stort nettverk av russere som levde med falsk identitet i USA. Ifølge en ny bok forberedte Russland i 2020 å drepe spionen som sladret.

Sommeren 2010 ble Anna Chapman og ni andre russere arrestert for å ha levd under falsk identitet i USA.

13. februar 2020 kom Hector Cabrera Fuentes til Miami. Neste ettermiddag dukket han og kona opp ved et leilighetsanlegg. Der bodde en tidligere russisk spion som ti år før hadde hoppet av til USA.

Cabrera skulle skaffe informasjon om ham, men rotet det hele grundig til. Dermed endte saken med utvisninger og diplomatisk storpolitikk.

Ny bok om spionasje

USAs justisdepartement kunngjorde en dom mot Cabrera i 2022. Nå viser det seg at saken kan ha vært langt mer alvorlig enn hittil kjent.

Russerne planla å drepe sin tidligere agent, Aleksandr Potejev. Dette hevdes i en bok som kommer ut neste uke. Spies – The Epic Intelligence War Between East and West er skrevet av Harvard-forsker Calder Walton.

Opplysningene bygger både på åpne kilder og intervjuer med anonyme etterretningskilder.

The New York Times har ettergått opplysningene og omtalt saken.

Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, ble tirsdag sist uke spurt om dette.

– Det kan jeg ikke kommentere i det hele tatt. Jeg forstår ikke hva det handler om, sa han.

Regnes som opptrapping

Russland har de siste årene aksjonert flere ganger utenlands mot agenter som har sveket dem.

Hvis de har planlagt og forberedt et hevndrap på amerikansk jord, er det en opptrapping.

– Putin har ikke lenger noen sperrer, sier Marc Polymeropoulos, en tidligere CIA-offiser, til avisen.

– Han vil at alle disse folkene skal dø, sier han og mener da dem som har forrådt Russland.

Jetsett-profil

Saken med Potejev startet i New York. Han var spion for Russland, men jobbet under dekke i FN da han ble vervet av FBI.

Han var kilden da FBI i 2010 rullet opp et stort nettverk av personer som bodde i USA med dekkidentiteter.

Den mest berømte av dem ble i ettertid Anna Chapman, som egentlig het Kusjtsjenko. Hun hadde holdt en høy jetsett-profil som eiendomsmegler i New York. Hjemme i Russland jobbet hun senere blant annet som modell.

En TV-programleder spurte den gang daværende visepresident Joe Biden om «USA hadde like lekre spioner».

– La det være helt klart. Det var ikke min idé å sende henne tilbake, fleipet Biden.

Katedral-entusiastene

Avsløringen av spionringen ble ansett som et pinlig nederlag for Russland. Det var også inspirasjonen bak TV-serien The Americans.

Saken endte foreløpig med en byttehandel. Ti russiske illegalister illegalisterSpion som under falsk identitet bygger seg opp et liv som vanlig borger. (Det norske akademis ordbok) ble sendt hjem. Til gjengjeld løslot og utviste Russland fire menn. De var russere som var dømt for å ha spionert for USA og Storbritannia.

En av disse het Sergej Skripal. Han og hans datter ble forsøkt drept med nervegift i Salisbury i England i 2018. De to mistenkte russiske agentene sa senere at de var i Salisbury fordi de var så interessert i katedraler.

Skaffet seg fiskekort

Hendelsen satte CIA i alarmberedskap. Der fryktet de at tidligere spioner som nå bodde i USA, også ville bli mål.

Potejev var en slik. I Moskva var han spiondømt i sitt fravær, og Putin hadde sagt at han ville straffe ham. I USA levde spionen i skjul ved hjelp av amerikansk etterretning.

I 2016 meldte russiske medier at Potejev var død. Det kan ha vært et forsøk på å få ham til å føle seg trygg. I hvert fall skaffet han seg samme år fiskekort og registrerte seg som velger i sitt eget navn i Florida.

Hadde to koner

I 2019 satte russisk etterretning i gang en operasjon. De ville bruke en mexicansk forsker til å spane på Potejev i Miami.

Hector Cabrera Fuentes som hadde studert i Russland, var nemlig sårbar: Han var gift i Mexico, men hadde også en russisk familie som bodde i Tyskland. På en reise hjem ble de holdt tilbake i Moskva.

Han reiste da til Russland og ble kontaktet av en myndighetsperson som ville at Cabrera Fuentes skulle leie en spesifikk leilighet i Miami.

– Vi kan hjelpe hverandre, sa vedkommende.

Skulle finne bil

Forskeren fortalte sin historie til FBI da han ble knepet og senere dømt til 4 år og 1 dag i fengsel.

Cabrera fikk beskjed om å finne ut hvor Potejevs bil sto i garasjen og hva som sto på bilskiltet. Han ble uttrykkelig bedt om ikke å ta bilder.

Han og den mexicanske kona spolerte imidlertid operasjonen grundig. Først kjørte de inn i garasjen altfor tett inntil bilen foran. Dermed ble de oppsøkt av vektere da de hadde parkert.

Mens de snakket med ham, gikk hun bort og tok bilder av Potejevs bil og registreringsskilt. Det hele ble fanget opp av overvåkingskameraer i garasjen.

To dager senere ble de stoppet på flyplassen i Miami.

Diplomatisk etterspill

Saken skal i 2021 ha vært en av flere som utløste diplomatiske straffetiltak.

USA utviste ti russiske diplomater. Blant dem var stasjonssjefen for SVR, Russlands utenlandsetterretning.

Joe Biden sa den gang offentlig at bakgrunnen var russiske forsøk på innblanding i USAs valg og et stort cyberangrep mot blant annet selskapet SolarWinds.

I Moskva ble ti av USAs diplomater erklært uønsket, blant dem CIAs stasjonssjef.