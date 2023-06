Wagner-sjefen: Krigen var ikke nødvendig for å denazifisere Ukraina

Jevgenij Prigozjin, som er leder for Wagnergruppen, hevder at den offisielle russiske begrunnelsen for invasjonen var basert på løgner.

I en ny video langer Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin nok en gang ut mot den russiske forsvarsledelsen.

23.06.2023 18:13

– Forsvarsdepartementet forsøker å føre samfunnet og presidenten bak lyset og fortelle en historie om Ukrainas gale aggresjon og at de planla å angripe oss med hele Nato, sier Prigozjin i en video på meldingstjenesten Telegram fredag.

Leiesoldatlederen hevder det var helt andre grunner til at Russland invaderte og angrep Ukraina.

– Krigen var nødvendig for at Sjojgu kunne bli marskalk … så han kunne få sin andre medalje som Helt av Russland. Krigen var ikke nødvendig for å pasifisere eller denazifisere Ukraina, sier Prigozjin.

Flere kritiske utfall

Han har flere ganger anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å være inkompetente, men dette er første gang han har avvist kjernen i Russlands argument for invasjonen i februar i fjor.

Prigozjin sier også at krigen var nødvendig for å skaffe materielle goder til fordeling blant den styrende eliten.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu (til høyre) har vært Putins sentrale våpendrager i angrepskrigen mot nabolandet Ukraina.

Wagnergruppen ledet an i kampene om den ukrainske byen Bakhmut, og Prigozjin fremstiller sin egen private hær som Russlands mest effektive kampstyrke.

Han har fått mye rom til å kritisere den russiske ledelsen, men ikke president Vladimir Putin, som han til sjuende og sist er avhengig av.

Stille fra Kreml

Samtidig går de siste utsagnene hans på tvers av argumentet Putin selv har brukt for å rettferdiggjøre invasjonen, nemlig å demilitarisere og avnazifisere et land som utgjorde en trussel mot Russland.

Presidenten har fremstilt konflikten som en eksistensiell kamp mot en vestlig allianse han hevder vil bruke Ukraina som en plattform for å ødelegge Russland.

Forsvarsdepartementet har foreløpig ikke kommentert det siste utspillet og har også tidligere oversett klager og anklager fra Prigozjin. Heller ikke Kreml har kommentert den siste videoen og har også tidligere avvist å kommentere Prigozjins utspill.