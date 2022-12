Putin sier han er «åpen» for fredsforhandlinger. Men stiller et krav Vesten neppe kan gå med på.

Torsdag sa USAs president at han var klar for å prate med Vladimir Putin. Fredag sa Putin seg villig til det, men på én betingelse.

Russlands president Vladimir Putin hadde fredag samtaler med den tyske kansleren og uttalte seg om muligheten for fredsforhandlinger.

Sondre Moen Myhre Journalist

13 minutter siden

President Vladimir Putin er åpen for å forhandle om Ukraina, men Vesten må anerkjenne Russlands nye territorier, var beskjeden fra Kreml fredag.

Det er nå gått over to måneder siden Putin erklærte at de ukrainske områdene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja er en del av Russland – mot Ukraina og mesteparten av verdenssamfunnets anerkjennelse.

Ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov er det mangelen på denne anerkjennelsen som gjør at fredsforhandlinger ikke finner, eller vil finne, sted.

– Presidenten av Russland har alltid vært, er og vil fortsette å være åpen for forhandlinger for å ivareta våre interesser, sa Peskov fredag.

Han la til at Russland ikke vil trekke seg ut av Ukraina slik Nato og store deler av FN krever at de gjør.

Har ikke snakket sammen

Uttalelsene fra Russland kommer dagen etter at USAs president Joe Biden sa at han nå var klar for å snakke med Vladimir Putin. De to presidentene har ikke snakket direkte med hverandre siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

– Jeg har ingen umiddelbare planer om å kontakte Putin, sa Biden torsdag før han la til:

– Jeg er klar for å snakke med Putin hvis han er interessert i å finne en måte å avslutte krigen på. Det har han ikke vært hittil.

USAs president Joe Biden og Vladimir Putin har ikke snakket direkte med hverandre siden krigen startet. Torsdag sa Biden at han ville snakke om Putin var interessert i å finne en måte å avslutte krigen på.

Krav kompliser mulighetene for samtaler

Biden la til at det er én måte å avslutte krigen på.

– På den rasjonelle måten. Putin kan trekke seg ut av Ukraina.

Kremls talsperson, Peskov, fnyser av Bidens uttalelser.

– Hva var det president Biden sa? Han sa at forhandlinger bare er mulig etter at Putin forlater Ukraina, sa han og la til at det kompliserte mulighetene for samtaler.

Kalte Vestens metode destruktiv

Fredag hadde også Putin en telefonsamtale med den tyske kansleren Olaf Scholz.

Der kalte Putin Vestens linje «destruktiv» og ba Scholz om å revurdere deres tilnærming til krigen.

I etterkant av samtalen har Putin ifølge nyhetsbyrået AP også uttalt at Russlands seneste angrep mot Ukrainas infrastruktur er «påtvunget og uunngåelig» etter eksplosjonen på Kertsjbroen, som forbinder Fastlands-Russland og Krym, i oktober.

Scholz på sin side fordømte russiske luftangrep mot sivil infrastruktur og ba om en diplomatisk løsning der Russland trekker tilbake sine tropper.