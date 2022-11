Russere som ble pågrepet i Sverige, har vært i Norge. PST vil ikke kommentere ennå.

Hverken norsk eller svensk sikkerhetspoliti vil foreløpig si noe offentlig om spionsaken har bånd til Norge.

Politiet sperret tirsdag av området rundt en villa i utkanten av Stockholm.

Aksjonen i en velstående forstad til Stockholm tirsdag var kontant. Politiet kom med store styrker og helikoptre. Betjenter ble firet ned fra luften og tok seg inn vinduene.

Det hele tok mindre enn ett minutt.

– Man skal ikke rekke å skylle ned i toalettet eller slette data, forklarte Stefan Hector i politistyrken til SVT.

Tredjeland

To ble pågrepet. De er et ektepar i 60-årene med russisk bakgrunn. Han er mistenkt for spionasje mot Sverige. Hun er mistenkt for medvirkning.

Han mistenkes også for å ha spionert på et tredje land med Sverige som base. Det kommer frem i opplysninger fra tingretten.

Begge nekter straffskyld.

Det er kommet frem at de to russerne har besøkt Norge som turister i tiden før de ble mistenkt for ulovlig etterretning. Dette fremgår av gamle poster i sosiale medier.

Den svenske avisen Expressen kunne tirsdag melde at de hadde lagt ut bilder av seg selv fra skiferie og fisketur i Norge. Blant annet hadde de fått en kveite på 12 kilo. Etter 2013 skal de ikke ha lagt ut noe.

Kan komme mer innen fredag

– Paret har vært i Norge og er mistenkt for å ha fokus mot et tredjeland i tillegg til Sverige. Det er nærliggende å tenke på Norge?

– Vi kan nå ikke kommentere om saken har bånd til Norge, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonssjef i PST, til Aftenposten.

Sveriges sikkerhetspoliti er i likhet med PST heller ikke klare til å gå ut med informasjon om hvilket annet land russerne har interessert seg for.

– Vi har ikke gått ut med hvilket tredjeland de er mistenkt for spionasje mot. Det vil vi heller ikke gjøre ennå, sier Gabriel Wernstedt i Säpo til Aftenposten.

De to personene er foreløpig anholdt. Wernstedt bekrefter at Säpo nå etterforsker fortløpende også om paret har spionert på et tredjeland. Han vil ikke si om de har kontakt med sikkerhetsmyndigheter i andre land om saken.

De to kan være anholdt i inntil 72 timer. Da må en domstol ta stilling til varetekt. Det skjer senest fredag formiddag.

– Da kan det hende det kommer frem flere opplysninger, sier Wernstedt.

Tar store beslag

Etter pågripelsen tirsdag har det vært stor aktivitet fra politiets side ved parets hjem. Maskert politi har båret ut store mengder esker, søppelposer og vesker. Til og med panteflasker er blitt hentet ut, melder svenske medier.