Amerikansk toppadvokat dømt til livstid i fengsel for drap på kone og sønn

Saken om toppadvokaten Alex Murdaugh, som er funnet skyldig i drapet på kona og en av sine sønner, har fått stor oppmerksomhet både i USA og internasjonalt.

Alex Murdaugh er funnet skyldig i drapet på sin kone og en av sine sønner i 2021.

03.03.2023 16:53

Murdaughs 52 år gamle kone Maggie og parets 22 år gamle sønn Paul ble funnet skutt og drept ved familiens hytte i juni i 2021. Men den oppsiktsvekkende saken omhandler også flere dødsfall. Murdaugh (54) ble i første omgang pågrepet for å ha bestilt et drap på seg selv.

Murdaugh-familien har i flere generasjoner hatt høytstående advokatstillinger i delstaten Sør-Carolina, og både Netflix og HBO har ventet på at dom i saken skulle falle. Begge har laget TV-serier som havner i skillet mellom fiksjon og dokumentar.

"Flere tiår med makt og innflytelse i rettsvesenet i lavlandet i Sør-Carolina bryter sammen rundt anklager om svindel, bedrageri og drap", heter det i promoteringen til HBO.

Den amerikanske advokaten Alex Murdaugh har av en jury blitt funnet skyldig i drapet på sin kone og en av sine sønner i 2021.

Dømt til fengsel på livstid

Juryen brukte torsdag mindre enn tre timer på å komme frem til avgjørelsen etter en seks uker lang rettssak.

Forsvaret ville ha dommen annullert og ba om ny rettssak. Det ble kontant avvist av dommeren.

– Bevisene for at han er skyldig er overveldende, sa dommer Clifton Newman.

Fredag fikk Murdaugh straffen på livstids fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Det mest sentrale beviset var en mobilvideo sønnen Paul hadde filmet like før han ble drept. I videoen kan man se en hund og høre stemmene til det som skal være Paul, Maggie og Alex Murdaugh.

Faren kalte ham «lille detektiv» fordi Paul stadig fant pilleglass med smertestillende opioider i farens saker etter at han hadde lovet å slutte med dem.

I retten ble det vist frem flere bilder av det store eiendomskomplekset der Murdaugh-familien bodde.

Skal ha drept for å skjule avhengighet

I retten fortalte påtalemyndigheten hvordan de mener at 54-åringen drepte sønnen med hagle og kona med et automatvåpen. Dette brukte han til å jakte på villsvin på familiens enorme eiendom i Islandton i Sør-Carolina.

Murdaugh ha gjort dette etter å ha innsett at det snart ville komme for en dag at han i årevis hadde stjålet millioner av dollar fra advokatselskapet sitt og fra klienter for å finansiere en skjult opioidavhengighet.

Det ble lagt frem beviser som knytter Murdaugh til åstedet kort tid før drapene. Men drapsvåpnene er ikke funnet. Det er heller ikke klær med blodflekker eller andre direkte bevis som kan bevise at han er drapsmannen.

Sier han fant likene

Murdaugh brøt sammen i gråt gjentatte ganger da han forklarte seg i retten, og han nekter for å ha drept kona og sønnen.

Han fortalte at han fant de to ved hundegården på familieeiendommen. Maggie hadde blitt skutt fem ganger og Paul hadde blitt skutt i hodet med hagle.

Han erkjente å ha både stjålet og underslått penger, og at han også løy om opioidbruken. Advokatene hans sier den kostet ham 50.000 dollar i uken, drøyt 520.000 kroner.

Men Murdaugh fastholder at han aldri ville løyet om å ha drept familien. Forsvarerne hans sier at etterforskere besudlet åstedet ved kennelen, og at de ikke etterforsket andre mulige gjerningspersoner. Blant dem er Murdaughs langere og folk som var sinte over sønnen Pauls involvering i en båtulykke der en tenåringsjente mistet livet.

Det er «fullstendig ulogisk, irrasjonelt og sinnssykt» at noen skulle drepe sine nærmeste når lovbruddene deres kommer frem i lyset, sa advokat Jim Griffin til juryen.

En løgnenes mester

Aktor Creighton Waters tegnet et bilde av Murdaugh som en «løgnenes mester» som stjal penger fra en klient med funksjonssvekkelse, fra familien til en tidligere hushjelp som døde i en fallulykke, og fra partnerne i advokatselskapet.

Han påpekte særlig hvordan Murdaugh løy til politiet på drapskvelden om at han ikke hadde vært ved hundegården før han fant likene. Murdaugh hadde forklart at han hadde tatt en blund for så å besøke sin syke mor, og at han deretter fant kona og sønnen drept da han kom hjem.

Senere fant politiet videoen på Pauls telefon som viste at Murdaugh var der rundt fem minutter før det de mener er tidspunktet skuddene falt. Ifølge Waters hadde sønnen nylig oppdaget farens avhengighetsproblemer, og på morgenen skal Murdaugh senior ha blitt konfrontert med penger som var forsvunnet ved advokatpraksisen.

– Alle som trodde de visste hvem han var, ble lurt av ham. Han lurte Maggie og Paul også, og de måtte betale med sine liv, sa Waters til juryen.

Hovedhuset på Murdaugh-familiens store eiendom. Familien har i flere generasjoner hatt høye advokatstillinger i Sør-Carolina.

Skal ha bestilt drap på seg selv

Blant de andre elementene som har gitt saken stor oppmerksomhet, er det påtalemyndigheten mener er et mislykket, bestilt drap på og av Murdaugh selv.

Påtalemyndigheten mener Murdaugh betalte en tidligere klient som så hadde blitt langeren hans, for å skyte og drepe ham. Så skulle den gjenværende sønnen Buster kunne hente ut livsforsikringen på 10 millioner dollar

Murdaugh og klienten skal ha tatt med seg et våpen og dratt til en avsidesliggende vei. Der mener påtalemyndigheten at langeren fyrte av ett skudd som bare streifet Murdaughs hode.

Murdaugh var selv i stand til å ringe nødnummeret for å få hjelp. Han forklarte først at noen i en bil som kjørte forbi, hadde skutt ham mens han sjekket et bildekk som hadde lite luft.

I tillegg har myndighetene etterforsket en båtulykke i 2019 der sønnen Paul sto tiltalt for å ha kjørt i beruset tilstand. En 19 år gammel kvinne mistet livet og flere andre ble skadet da båten kræsjet inn i en bro i Beaufort fylke. Drapene på Paul og moren fant sted før rettssaken etter båtulykken startet.

Myndighetene har også etterforsket dødsfallet til en hushjelp som jobbet på familieeiendommen. På dødsattesten står det at hun døde av naturlige årsaker, noe som ikke stemmer overens med forklaringen om at hun døde i en fallulykke.