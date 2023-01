Avlyste fyrverkeri på grunn av hvalross

Hvalrossen Thor kan være takknemlig for at han ikke rotet seg inn i Oslofjorden, langs kysten av England blir han tatt godt vare på.

Thor slappet av i solen på nyttårsaften, før han dro nordover.

Akkurat som artsfrenden Freya har Thor blitt en turistattraksjon. Overalt hvor han velger å gå i land, blir det stor oppstand og hundrevis av skuelystne.

Både Freya og Thor la ut på en slags europaturné. Høsten 2021 var Freya langs den nederlandske kysten. Et år senere svømte Thor i det samme farvannet.

Som Freya liker han seg i lystbåthavner og på flytebrygger.

Men der stanser likhetene.

Freya rotet seg inn i Oslofjorden.

Norske myndigheter konkluderte med at Freya måtte avlives. Tidlig om morgenen søndag 14. august i fjor ble hun skutt av folk fra Fiskeridirektoratet.

Freya kom til gal kyst, det kostet henne livet.

Varm velkomst

Thor valgte en smartere vei nordover, og holdt seg på vestsiden av Nordsjøen.

Han ble en turistattraksjon. Nyttårsaften gikk han i land i Scarborough, i Yorkshire, England. Der ble han raskt en attraksjon. Selv aviser i Australia dekket besøket. En av avisene skrev at det burde vært aldersgrense på showet.

For Thor har sannsynligvis ikke møtt en kvinnelig hvalross på ganske lenge, og viste at savnet etter hvert er blitt plagsomt. Han tilfredsstilte seg selv i all offentlighet.

Som Freya liker Thor seg i lystbåthavner.

Stanset fyrverkeriet

Det var ikke nok til at britenes fiskerimyndigheter mente at han gikk over streken.

Ingen agenter forberedte seg på å skyte ham i hodet en mørk morgenstund.

Ingen tenkte på kuler og krutt i forbindelse med Thor. I stedet tenkte man på nyttårsaften og krutt. Myndighetene i Scarborough kom til at det planlagte fyrverkeriet kunne bli for mye for hvalrossen.

Derfor tok de den tunge avgjørelsen, på lørdag ettermiddag, den 31. desember: Byen avlyste det tradisjonelle fyrverkeriet.

Eksperter regner med at Thor egentlig er på vei nordover, kanskje på jakt etter kvinnen i sitt liv.

Første nyttårsdag ble det meldt at han var på vei ut fra havnen i Scarborough.